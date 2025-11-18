Expreso
ca7riel y Paco Amoroso
Ca7riel y Paco Amoroso, responsables del altercado en el vuelo hacia Estados Unidos.Instagram: @ca7rielypacoamoroso

“Irrespetuosos y maleducados”: Ca7riel y Paco Amoroso dan de qué hablar en un vuelo

Los cantantes de PAPOTA fueron protagonistas de un incómodo vuelo que incluyó a una azafata molesta y una demora por el FBI

  • Verónica Cisneros

Tres dias han pasado desde que el dúo argentino Catriel Guerreiro y Ulises Guerriero, conocidos artísticamente como Ca7riel & Paco Amoroso se llevaron la corona en cinco categorías de los Latin Grammy 2025, posicionando a su álbum Papota como Mejor Álbum de Música Alternativa.

Lo que no se vio inicialmente fue el altercado de ambos cantantes, ocurrido en un vuelo a Estados Unidos, probablemente rumbo a Las Vegas que fue donde se desarrollaron los Grammy, además tanto Catriel como Paco lucían el mismo outfit de las premiaciones cuando ocurrió el incidente

Todo se desencadenó cuando grababan un video promocional para su nueva canción Chapulín, una colaboración con el rapero argentino YSY A. Su intenciones eran usar el avión como un escenario improvisado. Un material que, como acostumbran los artistas, es subido como contenido en redes para complementar sus canciones. 

¿Qué pasó en el avión?

Como si de influencers se tratara, los artistas se levantaron de sus asientos en pleno vuelo para filmar escenas de baile y canto en el pasillo estrecho de la aeronave, recostándose en asientos y moviéndose entre los pasajeros, quienes miraban expectantes. 

La azafata intervino varias veces, pidiéndoles que regresaran a sus asientos por razones de seguridad, pero ellos ignoraron las indicaciones. Este momento quedó capturado en video, en el se ve a Ca7riel en un intento de acercarse o abrazar de costado a la azafata mientras baila, y ella responde enfáticamente: "¡No! ¡Don't touch me!" (¡No! ¡No me toques!), apartándose y continuando por el pasillo. Ca7riel no reaccionó, continuó grabando. 

Como si eso no hubiera sido suficiente, el piloto anunció por los autoparlantes que debían sentarse, pero el dúo hizo caso omiso, lo que generó un informe oficial en la tripulación por incumplimiento de protocolos. 

Consecuencias al aterrizar 

En el aeropuerto de Estados Unidos, los artistas fueron recibidos por cuatro agentes del FBI, quienes los retuvieron para un interrogatorio breve y verificación de identidad.  

En otro video subido en redes, se puede ver a otra persona, su representante dialogando con los agentes mientras Paco y Ca7riel permenecían en silencio atrás. La situación concluyó en nada más que una demora temporal, sin cargos ni arrestos.

¿Qué opinan los usuarios?

Es reconocible que la posición musical de los argentinos ha escalado en gran medida por el Tiny Desk. Muchos fans en todas partes del mundo han seguido de cerca el movimiento de los cantantes, pero, así como tienen una línea de admiradores consagrada, también están los que critican su actuación en el avión. 

Paloma Murphy

¿Quién es Paloma Murphy? La mejor nueva artista de los Latin Grammy 2025

Leer más

En redes como X (antes Twitter), el suceso generó comentarios hacia los artistas por ser "irrespetuosos" y "maleducados", acusándolos de molestar a pasajeros y tripulación, y de creerse por encima de las reglas por su fama reciente. Opiniones incluyen frases como "dejen la droga un poco, payasos" o "no saben comportarse en público".

Algunos defensores argumentan que no fue intencional y que el "don't touch me" fue exagerado, ya que Ca7riel no la tocó directamente, solo pasó cerca. Pero aquí, lo principal es que, a pesar de no haber molestado directamente a la azafata, si violaron normas de aviación. 

