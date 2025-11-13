Latin Grammy 2025: Todo sobre la gala con Bad Bunny y Maluma como presentadores

Conozca como ver en vivo la gala de premiación más importante de la música latina

La edición número 26 de los Latin Grammy se realizará este jueves 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, con una transmisión oficial que iniciará a las 20:00. La gala reunirá a artistas de distintos géneros y países, con actuaciones en vivo de Bad Bunny, Karol G, Gloria Estefan, Christian Nodal y Ca7riel & Paco Amoroso, entre otros. La audiencia podrá seguir la ceremonia por televisión y plataformas digitales según la región.

Artistas ecuatorianos en los Latin Grammy Leer más

Bad Bunny lidera las nominaciones con 12 categorías gracias a su disco Debí tirar más fotos, seguido por Ca7riel & Paco Amoroso y el compositor Edgar Barrera, cada uno con 10 consideraciones. La conducción estará a cargo de Maluma y Roselyn Sánchez, quien suma esta gala como su octava participación como presentadora. Además, TelevisaUnivision ofrecerá un preshow desde las 7 p.m. hora de Miami, mientras que CNN en Español mantendrá un blog en vivo desde las 5 p.m.

¿Cómo ver los Latin Grammy en Ecuador?

En Estados Unidos, la ceremonia podrá verse por TelevisaUnivision y sus plataformas digitales. En América Latina, TNT y HBO Max transmitirán la gala en exclusiva. Entre los artistas confirmados para presentaciones en vivo figuran Alejandro Sanz, Carlos Santana, Los Tigres del Norte, Morat, Rauw Alejandro, Marco Antonio Solís, Raphael y Kacey Musgraves, además de nuevas voces como Joaquina, Elena Rose e Iván Cornejo.

¿Qué premiará el Latin Grammy 20205?

Tito El Bambino: “La gente tiene que ser libre cuando canta” Leer más

Las categorías principales incluyen Álbum del Año, Canción del Año, Grabación del Año, Mejor Nuevo Artista y Mejor Álbum de Música Urbana. Entre los nominados destacan Alejandro Sanz, Natalia Lafourcade, Liniker, Karol G, Mon Laferte y Vicente García. La organización del Latin Grammy publicó en su sitio oficial la lista completa de nominaciones, disponible para consulta del público.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!