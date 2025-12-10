Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas de lectores | El presupuesto para la Educación Superior Pública

La principal preocupación es la aparente reducción de recursos para universidades y escuelas politécnicas

En los últimos días se ha discutido ampliamente sobre el presupuesto general del Estado, como ocurre cada año cuando el Gobierno presenta su proforma y esta pasa a la Asamblea Nacional para su aprobación.

En particular, destaca el debate sobre el presupuesto de la educación superior pública.

La principal preocupación es la aparente reducción de recursos para universidades y escuelas politécnicas reflejada en el Fopedeupo, fondo que se nutre del IVA, Impuesto a la Renta y otros tributos, y cuyo reparto se basa en la atención de funciones sustantivas de las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas mediante una fórmula técnica ligada a calidad, ejecución, investigación y titulación.

Aunque la proforma 2026 muestra un incremento de 59 mil millones de dólares respecto a 2025, sí existe una reducción en siete de las 31 IES públicas.

Sin embargo, esta se debe principalmente a su desempeño durante 2025: menor investigación o menor ejecución presupuestaria impacta directamente en los recursos del año siguiente.

Si una institución no devenga los fondos asignados, no puede esperar recibir igual o más al año siguiente. Casos como el de la Amawtay Wasi, que registra una ‘reducción’ de cerca de siete millones, requieren precisiones: (1) se oficializó como universidad pública en septiembre de 2024, por lo que en su primer año realizó inversiones iniciales en infraestructura y equipamiento, gastos que no se repiten en el segundo año; (2) el gasto corriente disminuye porque en el primer año prioriza la captación y organización institucional antes que actividades de investigación o vinculación, las cuales deberían aumentar hacia 2027, siempre con el acompañamiento del Ministerio de Educación.

Es fundamental mejorar la ejecución presupuestaria del sector público y de las IES para asegurar servicios académicos de calidad.

Ya existen instituciones públicas y privadas destacándose en ‘rankings’ internacionales, lo que demuestra que es posible avanzar.

Persisten tareas pendientes que las nuevas autoridades del Ministerio de Educación deberán enfrentar.

Jorge Calderón Salazar

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Editorial | Desconexión y silencios

  2. Cartas de lectores | El presupuesto para la Educación Superior Pública

  3. Jorge Luis Jalil | ¿Pa dónde, RC?

  4. Carlos Alberto Reyes Salvador | Venezuela, ¿el inicio del fin?

  5. Andrés Isch | La hoguera y la posrealidad

LO MÁS VISTO

  1. Ecuador: Precio del diésel prémium se ajustará este 12 diciembre de 2025

  2. Además de Pabel Muñoz, otro nombre se perfila para disputar la Alcaldía de Quito

  3. Álvarez rompe contrato con seguridad de la Terminal tras agresiones a periodistas

  4. IVA adultos mayores: ¿Cuándo pagan la devolución atrasada de 8 meses?

  5. Análisis de la recaudación del IVA en Ecuador: ¿dónde están los fondos?