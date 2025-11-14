Latin Grammy 2025: Lista completa de ganadores y momentos destacados de la gala

La 26ª edición de los Latin Grammy celebrada en Las Vegas coronó a Bad Bunny como ganador del álbum del año

La gala de los Latin Grammys celebró a la música latina en Las Vegas.

La música latina vivió su noche más importante el 13 de noviembre de 2025 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, donde se celebró la 26ª edición de los Latin Grammy. La gala, transmitida por Univisión y TelevisaUnivisión, reunió a estrellas de distintos géneros y nacionalidades, consolidando el evento como el escaparate más prestigioso de la industria musical en español.

Desde la alfombra roja, artistas como Carlos Santana, Maluma, Christian Nodal, Karol G y Alejandro Sanz marcaron el inicio de una velada que combinó glamour, diversidad y talento. La ceremonia estuvo acompañada de presentaciones en vivo que hicieron vibrar al público y confirmaron que la música latina sigue expandiendo sus fronteras.

La gala también fue un espacio de reivindicación cultural. Los discursos de los ganadores resaltaron la importancia de la identidad latina en un mercado global cada vez más competitivo. El evento se convirtió en un recordatorio de que la música en español no solo entretiene, sino que también transmite historias, luchas y emociones universales.

Los ganadores de las categorías principales

La gala de los Latin Grammy 2025 dejó una lista diversa de premiados que reflejan la riqueza de la música latina. Aquí están los 10 ganadores más destacados de la noche:

Álbum del Año: Debí tirar más fotos – Bad Bunny Grabación del Año: Palmeras en el jardín – Alejandro Sanz Canción del Año: Si antes te hubiera conocido – Karol G Mejor Nuevo Artista: Ca7riel & Paco Amoroso Mejor Álbum Pop Contemporáneo: Y ahora qué – Alejandro Sanz Mejor Álbum de Música Urbana: Debí tirar más fotos – Bad Bunny Mejor Álbum Regional Mexicano: Pa’l corrido soy yo – Christian Nodal Mejor Canción de Rock: La Torre – Shirel Mejor Álbum de Salsa: En movimiento – Marc Anthony Mejor Álbum Pop Vocal Tradicional: Alpha – Aitana

El puertorriqueño Bad Bunny fue el máximo triunfador de la noche, sumando cinco gramófonos y consolidando su liderazgo en la música urbana. Por su parte, Alejandro Sanz reafirmó su vigencia con un tema que mezcla sensibilidad y fuerza lírica, mientras Karol G celebró un reconocimiento que confirma su impacto global. El dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso sorprendió al llevarse el premio a Mejor Nuevo Artista.

Además de las categorías principales, se reconocieron géneros como la música regional mexicana, el rock alternativo y la salsa. Christian Nodal se llevó el premio a Mejor Álbum Regional Mexicano, mientras Aitana triunfó en el pop con Alpha. La chileno-peruana Shirel sorprendió con su victoria en Rock, y Marc Anthony reafirmó su reinado en la salsa con En movimiento.

Actuaciones que marcaron la gala

La ceremonia no solo fue un desfile de premios, sino también un espectáculo musical inolvidable. Carlos Santana abrió la gala con una colaboración junto a Maluma y Christian Nodal, uniendo generaciones y estilos en un mismo escenario.

Otros momentos destacados incluyeron la interpretación de Karol G, quien emocionó al público con una versión especial de su tema ganador; y la presentación de Alejandro Sanz, que recibió una ovación de pie tras cantar Palmeras en el jardín. Además, artistas como Rauw Alejandro, Aitana y Gloria Estefan aportaron diversidad sonora, desde el reguetón hasta la balada y el pop latino.

La gala también rindió homenaje a figuras históricas de la música latina, con un reconocimiento especial a Raphael, elegido Persona del Año 2025 por la Academia Latina de la Grabación. El artista español recibió un emotivo tributo con actuaciones de Aitana, David Bisbal y otros colegas, quienes repasaron su legado de más de seis décadas. Raphael agradeció el homenaje con un mensaje de gratitud y prometió seguir compartiendo su música con nuevas generaciones.

Otros ganadores que marcaron la noche

Además de las categorías principales, la gala de los Latin Grammy 2025 reconoció a una amplia gama de artistas y géneros que enriquecen la música latina. Estos premios reflejaron la diversidad cultural y sonora que caracteriza a la región:

Mejor Álbum Regional Mexicano: Pa’l corrido soy yo – Christian Nodal

Mejor Álbum de Salsa: En movimiento – Marc Anthony

Mejor Álbum Pop Vocal Tradicional: Alpha – Aitana

Mejor Canción de Rock: La Torre – Shirel

Mejor Álbum de Música Tropical Contemporánea: Isla Bonita – Vicente García

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato: Raíces – Grupo Frontera

Mejor Álbum de Cantautor: Historias de la piel – Mon Laferte

Mejor Álbum Instrumental: Paisajes sonoros – Carlos Vives & Amigos

Mejor Álbum de Jazz Latino: Conexiones – Chucho Valdés

Mejor Álbum Cristiano en Español: Fe y esperanza – Kari Jobe

La lista completa de ganadores, publicada por Billboard, abarcó más de 60 categorías, desde música urbana y pop hasta géneros tradicionales como el vallenato y la cumbia.

