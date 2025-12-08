Expreso
El monto máximo de devolución del IVA en 2025 es de $ 141 para adultos mayores y personas con discapacidad.
CANVA

IVA adultos mayores: ¿Cuándo pagan la devolución atrasada de 8 meses?

Jubilados y personas con discapacidad en Ecuador aún esperan la devolución atrasada del IVA 2025

  • Redacción Digital

La espera continúa para cientos de jubilados en Ecuador. Este lunes 8 de diciembre de 2025, un grupo de adultos mayores de Guayaquil sufrió un nuevo revés en su reclamo por la devolución del IVA atrasada, que según denuncian lleva ocho meses sin ser pagada.

Rechazo judicial sorprende a los jubilados

La jueza Cruz Germania Torres negó la acción de protección presentada en septiembre, un recurso que buscaba obligar al Gobierno de Daniel Noboa a cumplir con los pagos atrasados. La audiencia duró poco, según relató Harry Valarezo, procurador del grupo de jubilados.

“Esta decisión es una burla. Estamos indignados porque la jueza nos niega el pedido sin motivación alguna. Simplemente dijo que no hay vulneración de derechos”, expresó Valarezo al salir de la sala.

Reclamos al Gobierno y al SRI

Frente a los retrasos, la organización de jubilados ha enviado solicitudes por escrito al presidente de la República, a la ministra de Economía y al Servicio de Rentas Internas (SRI). El objetivo: que se acrediten los valores correspondientes a la devolución del IVA, un beneficio crucial para cubrir gastos de salud, alimentación y medicinas.

Beneficiarios del IVA en Ecuador dependen del reembolso mensual para cubrir gastos de salud y alimentación.
Beneficiarios del IVA en Ecuador dependen del reembolso mensual para cubrir gastos de salud y alimentación.CANVA

¿Quiénes tienen derecho a la devolución del IVA?

La devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) está destinada a personas mayores de 65 años y a personas con discapacidad del 30 % o más. Este beneficio restituye parte del 15 % del IVA pagado en la compra de bienes y servicios de primera necesidad.

En 2025, el monto máximo corresponde a $ 141 mensuales, equivalente al 15 % de dos salarios básicos unificados, que este año ascienden a $ 470 cada uno.

Por ahora, sin fecha de pago

A pesar de las gestiones legales y administrativas, aún no hay una fecha confirmada para la devolución atrasada. Los jubilados y personas con discapacidad siguen a la espera de que el Gobierno y el SRI cumplan con este beneficio que consideran vital para su sustento diario.

