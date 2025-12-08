Expreso
  Economía

Familias en Ecuador reciben el Bono de Desarrollo Humano 2025 de $ 55 de manera segura y sin trámites.
Familias en Ecuador reciben el Bono de Desarrollo Humano 2025 de $ 55 de manera segura y sin trámites.CANVA

¿Cómo y dónde canjear el Bono de Desarrollo Humano en diciembre? Guía 2025

Descubre cómo consultar y cobrar el Bono de Desarrollo Humano diciembre 2025 en Ecuador

  • Redacción Digital

El Bono de Desarrollo Humano (BDH) sigue siendo un apoyo clave para miles de familias en Ecuador. Este subsidio de $ 55 mensuales está dirigido a hogares en situación de pobreza o extrema pobreza y, lo mejor, no requiere trámites ni solicitudes previas. Todo se gestiona automáticamente desde el Registro Social del MIES.

¿Quién puede recibir el Bono de Desarrollo Humano?

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) es el encargado de administrar el bono. Solo se necesita estar registrado en el Registro Social, que clasifica a los hogares según su nivel de vulnerabilidad. El Gobierno enfatiza que nadie debe pagar ni entregar datos a terceros para acceder al beneficio: es un proceso totalmente gratuito y seguro.

Cómo consultar si eres beneficiario del BDH

Verificar si eres parte de este programa es fácil y rápido, pero debes hacerlo únicamente en el portal oficial del MIES: www.inclusion.gob.ec

Sigue estos pasos:

  • Ingresa a Servicios en línea.
  • Selecciona Casillero electrónico.
  • Digita tu número de cédula.
  • Ingresa la fecha de expedición de tu cédula.
  • Haz clic en Buscar.

Si apareces como beneficiario, el sistema mostrará tu nombre completo y el tipo de bono asignado.

Fechas de cobro del Bono de Desarrollo Humano en diciembre 2025

El pago del BDH se organiza según el último dígito de la cédula. Para este diciembre, los días de cobro son los siguientes:

  • Último dígito 0: 4 de diciembre
  • Último dígito 1: 5 de diciembre
  • Último dígito 2: 6 de diciembre
  • Último dígito 3: 8 de diciembre
  • Último dígito 4: 9 de diciembre
  • Último dígito 5: 10 de diciembre
  • Último dígito 6: 11 de diciembre
  • Último dígito 7: 11 de diciembre
  • Último dígito 8: 12 de diciembre
  • Último dígito 9: 12 de diciembre

Cómo cobrar tu bono de manera segura

Si tienes cuenta de ahorros, puedes retirar tu Bono de Desarrollo Humano usando tu tarjeta Mastercard en cualquier cajero automático BanRed. La recomendación es aprovechar los canales electrónicos para evitar filas y recibir tu dinero de forma rápida y segura.

