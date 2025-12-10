Gira de conciertos 2025: una cuna de polémicas

EXPRESIONES recoge para ti cinco conciertos que han dado de qué hablar en este 2025

Diciembre llegó (y se va) volando. Por eso hoy vale la pena recordar las giras y conciertos de 2025 que trajeron algunas polémicas. EXPRESIONES te recuerda cinco de ellas en esta nota.

Las grandes performances, los aplausos y los lightsticks moviéndose de un lado a otro dieron cancha abierta a momentos virales, situaciones incómodas y problemas logísticos que envolvieron algunos de los conciertos de este 2025.

Casos de ‘palancas muy obvias’ y negligencia resonaron con fuerza, y la audiencia, que no perdona, se convirtió en el principal verdugo de comentarios despectivos. Las críticas se propagaron a velocidad luz, y estas situaciones se convirtieron en el tema central de conversación.

Dua Lipa

La cantante británica lo hizo de nuevo: invitó a un artista a abrir su show Radical Optimism Tour, pero no a cualquiera, sino a la hija del director mexicano Alfonso Cuarón.

Lasso cancela sus conciertos en Ecuador en medio de polémicas Leer más

Bu Cuarón, de 22 años, sorprendió, aunque no por su presentación, sino por los comentarios que recibió después. “Maravillosa participación, que no se vuelva a repetir…”, se leía en redes, mientras otros internautas juzgaban su voz ‘desafinada’.

RELACIONADAS Ricardo Arjona confirma su regreso a Ecuador en 2026 con dos conciertos

Algunos incluso señalaron “nepotismo” y otros simplemente opinaron sobre la deficiente actuación. Su hermano mayor, Olmo Cuarón, la acompañó en el piano, pero tampoco se libró de la ola de críticas.

Anuel AA

La Europe Tour 2025 prometía ser el regreso triunfal de Anuel al continente, pero terminó convirtiéndose en un desastre logístico y emocional: tres cancelaciones, retrasos extremos, fallos técnicos y rumores sobre su estado de salud, los cuales el cantante negó repetidamente.

RELACIONADAS Sette llega a Quito con su himno del despecho latino

Los fans estallaron en redes exigiendo reembolsos y, tras la circulación de rumores graves, como un supuesto VIH, posteriormente desmentido, el rapero pidió “paciencia”, sin ofrecer detalles concretos.

Esto resultó contraproducente, pues solo alimentó más dudas. Al final, los fanáticos que apostaron por la gira se llevaron una decepción.

#lima #anuelenlima #concierto ♬ sonido original - Yennifer Miota @yennifermiota Para empezar que pague aproximadamente 500 soles por entrada a DIAMANTE y el espacio era ideal para el precio, a última hora cambiaron el mapa y metieron a todo el mundo en DIAMANTE, una estafa! Colas infernales desde las 7pm que dejaron ingresar al primer grupo, casi nos asfixiamos en una estanpida de gente! Son casi la 3:00 AM y anuel no sale! Que @sco de concierto! Sin teloneros, sin seguridad real, sin un recinto decente! #anuel

Christian Nodal

“¡Cazzu!” y “¡Traicionero!” son algunas de las palabras que Nodal ha escuchado entre el público en varios de sus conciertos, tras los rumores de infidelidad a la argentina Cazzu y su posterior matrimonio con Ángela Aguilar.

Rosalía revela las fechas de su gira ‘Lux Tour 2026’: ¿tendrá parada en Ecuador? Leer más

El escándalo escaló tanto que en septiembre de 2025, la plataforma change.org reunió más de 37.000 firmas para cancelar uno de sus shows, algo que finalmente no ocurrió, pues el mexicano sí se presentó.

Incluso la propia Cazzu, en uno de sus conciertos, tuvo que silenciar a sus fans cuando comenzaron a abuchear a su exesposo. “¡Chinga Nodal!, pórtense bien, respeto para todos”, respondió la cantante entre risas.

Bad Bunny

La que al principio fue la querida ‘Casita’ se convirtió en la enemiga número uno de los fans tras bloquear la vista de quienes compraron localidades PIT y General A en el Debí Tirar Más Fotos World Tour.

El problema surgió por los mapas engañosos en la web y los altos precios de las entradas. Algunos asistentes recibieron reembolsos del 10 % tras las quejas masivas en redes, pero el Conejo Malo evitó pronunciarse al respecto.

Javier Milei

Con chaqueta de cuero y cabello despeinado, resonaban en la tarima temas de Charly García y Ratones Paranoicos frente a una audiencia que gritaba al unísono. Los fuegos artificiales se desplegaban por los aires mientras una voz ronca interpretaba las primeras líneas de Demoliendo hoteles.

Al final, remató con un “Me voy a ir a bañar y me visto de presidente”. Así, el primer mandatario de Argentina demostró que la política y la música no son conceptos tan distintos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!