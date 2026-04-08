La Generación Z toma el control del cine: ahora es el público más activo en salas

Publicado por Danielle Marcillo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El estudio fue realizado por Fandango , la empresa líder en ventas de entradas de cine en EE.UU.



, la empresa líder en ventas de entradas de cine en EE.UU. La asistencia general a salas aún se mantiene cerca de un 20% por debajo de los niveles previos a la pandemia , pese al impulso de la Generación Z.



por debajo de los , pese al impulso de la Generación Z. Para los centennials, ir al cine es principalmente una actividad social, a diferencia de otros grupos que lo ven más como entretenimiento individual o escapismo.

Durante años, la conversación en torno al futuro del cine parecía tener un diagnóstico claro: las nuevas generaciones habían migrado definitivamente al streaming. Sin embargo, la realidad está empezando a contar otra historia, pues lejos de abandonar las salas, la Generación Z se está consolidando como el grupo más activo en el consumo cinematográfico presencial, desafiando una de las grandes suposiciones de la industria en la era digital.

Así lo revela un reciente estudio de Fandango, que posiciona a los jóvenes como el motor actual de la asistencia a salas. El informe no solo contradice la idea de que este público prefiere ver contenido desde sus celulares, sino que también plantea un cambio de paradigma: el cine, más que desaparecer para ellos, se está resignificando como una experiencia social clave.

¿Qué explica el estudio?

Ir al cine se convierte en un plan compartido más que individual.EXPRESO

Este análisis, basado en una encuesta a 7.000 adultos de los cuales más de 5.000 se consideran cinéfilos activos, revela datos contundentes. El 87% de la Generación Z asistió al menos a una función en el último año, superando a los millennials (82%), la Generación X (70%) y los baby boomers (58%). Además, no solo van más, sino que también regresan con mayor frecuencia, con un promedio de siete visitas anuales, por encima del resto de grupos.

Estos datos adquieren mayor relevancia si se analizan en el contexto postpandemia; durante el COVID-19, Hollywood temía que los jóvenes no retomaran el hábito de ir al cine, especialmente ante el auge del streaming. Sin embargo, el comportamiento actual indica lo contrario: aunque la asistencia general sigue aproximadamente un 20% por debajo de los niveles previos a la pandemia, la Generación Z ha sido clave en la recuperación del sector.

A esto se suma su impacto económico. El estudio señala que este grupo no solo compra entradas, sino que también gasta más por visita, ya sea en golosinas o en formatos premium como IMAX. Parte de este impulso también ha estado ligado al éxito de títulos con fuerte presencia cultural y viral, que han logrado convertir el estreno en un evento colectivo, reforzando la idea del cine como experiencia compartida.

Más allá de la pantalla: influencia de redes sociales

Uno de los factores clave detrás de este fenómeno es la forma en que la Generación Z se relaciona con el cine fuera de la sala. Para este grupo, ver una película no es solo consumir contenido, sino participar en una conversación más amplia que se extiende a redes sociales y plataformas digitales.

En este ecosistema, aplicaciones como Letterboxd juegan un papel fundamental. La plataforma, centrada en la comunidad cinéfila, permite a los usuarios calificar, reseñar y compartir películas, convirtiendo cada estreno en una experiencia interactiva; este tipo de espacios no solo incentiva el descubrimiento de nuevos títulos, sino que también genera una especie de "validación social" que impulsa la asistencia a salas.

A diferencia de generaciones anteriores, que podían ver el cine como una actividad más individual, la Generación Z lo entiende como un evento colectivo. Ir al cine implica compartir, comentar y formar parte de una conversación en tiempo real, tanto dentro como fuera de la sala. En ese cruce entre lo digital y lo presencial, se explica gran parte de su impacto actual: no solo están viendo películas, están redefiniendo cómo se vive el cine.