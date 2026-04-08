BTS en Supercines: World Tour Arirang llega el 11 de abril previo a su tour en Sudamérica

Publicado por Stefania Massa Creado: Actualizado:

Lo que debes saber BTS estrena concierto en Supercines el 11 de abril con función única para fans en Ecuador

Gira World Tour Arirang inicia en octubre en Sudamérica con fechas en cinco países

Nuevo álbum Arirang reúne 14 canciones y marca regreso del grupo a escenarios globales

El concierto de BTS llega a Supercines con una función única este 11 de abril. La proyección del World Tour Arirang permite a los fans vivir la gira antes de su paso por Sudamérica. La banda surcoreana retoma escenarios con un nuevo álbum y fechas confirmadas en la región.

BTS en Supercines: una función especial

Este sábado 11 de abril, Supercines presenta BTS World Tour Arirang en Goyang, dirigido por Jungjae Ha. La proyección ofrece una oportunidad para seguir el regreso del grupo a los escenarios internacionales tras casi cuatro años.

La gira, titulada Arirang, acompaña el lanzamiento del quinto álbum del grupo, publicado el 20 de marzo de 2026. El proyecto reúne 14 canciones que recogen su trayectoria y experiencias recientes.

World Tour Arirang: regreso a los escenarios

La gira mundial contempla 82 conciertos en 34 ciudades. En Sudamérica, el recorrido iniciará en Bogotá el 2 y 3 de octubre, continuará en Lima desde el 7 de octubre y seguirá por Santiago, Buenos Aires y São Paulo hasta finales de ese mes.

El anuncio incluye ampliación de fechas en varias ciudades debido a la demanda del público. La preventa para miembros ARMY comenzó el 7 de abril y la venta general se habilita el 10 de abril.

Nuevo álbum y proceso creativo

Según Bight Music, el álbum Arirang refleja las raíces del grupo y sus vivencias personales. RM participa en casi todas las canciones, mientras SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook también intervienen en distintos temas.

La producción se realizó en Los Ángeles con productores como Mike Will Made-It, Flume, El Guincho, Jpegmafia, Diplo y Ryan Tedder.

Expectativa por BTS en la región

La proyección en cines se presenta como una antesala para los conciertos en vivo en Sudamérica. La gira marca una nueva etapa para BTS y consolida su vínculo con el público de la región.