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Lady Gaga y Doechii
Lady Gaga y Doechii durante los iHeartRadio Music Awards de 2025.Cortesia

Lady Gaga y Doechii se unen en ‘Runway’ para ‘El diablo viste a la moda 2’

La colaboración forma parte del soundtrack de la esperada secuela y suena en el tráiler oficial

El universo de El diablo viste a la moda 2 empieza a tomar forma y sonido propio, pues el reciente tráiler oficial de la esperada secuela no solo ofrece un primer vistazo a su historia y tono, sino que también deja uno de sus anuncios más comentados: la colaboración entre Lady Gaga y Doechii en el tema Runway, que acompaña el avance.

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La inclusión de esta canción no es un detalle menor, ya que desde su primera entrega en 2006, la saga ha mantenido una relación estrecha con la música como parte de su identidad estética, utilizando sus selecciones para reforzar el ritmo, la actitud y el universo aspiracional de la moda. En esta nueva etapa, la apuesta por dos figuras clave del panorama actual: una consolidada y otra en ascenso, sugiere una intención clara de actualizar ese lenguaje sonoro sin perder su esencia.

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Así suena ‘Runway’

Runway marca la primera colaboración entre Lady Gaga y Doechii, un cruce generacional que combina la trayectoria consolidada de Gaga con el ascenso reciente de Doechii dentro del pop y el hip-hop. El resultado es un tema que mezcla actitud, teatralidad y una energía alineada con el universo fashion que propone la película.

En el adelanto, la canción se construye sobre una base rítmica marcada y un tono seguro, pensado para acompañar la intensidad visual del tráiler. Más allá de su función promocional, el track se perfila como una extensión narrativa del filme, reforzando su estética ligada al lujo, la pasarela y el poder dentro de la industria de la moda.

Lady Gaga y Doechii
Doechii entregándole a Lady Gaga el Premio a la Innovación.Cortesia
Lady Gaga no era solo una estrella del pop, era un salvavidas.

Doechii

Cantante

Para Gaga, este lanzamiento representa un nuevo acercamiento al cine desde lo musical, un terreno que ha sabido integrar a lo largo de su carrera. Mientras que, en el caso de Doechii, la colaboración supone un paso clave en su proyección dentro de grandes producciones, consolidando su presencia en el circuito mainstream.

Lo cierto es que, ambas artistas han expresado su admiración mutua, por su lado Gaga vía Vogue resaltó la poca frecuencia de artistas que irrumpan con un talento legendario como el de la intérprete de Anxiety. Asimismo a inicios de año Doechii le entregó a Gaga el Premio a la Innovación en los iHeartRadio Music Awards, y compartió que de niña se identificaba como una Little Monster al mismo tiempo que resaltaba su impacto en los jóvenes queer.

Nuevos datos de la película

Más allá del apartado musical, el filme continúa generando expectativa por su desarrollo y elenco. La película, secuela del exitoso filme de 2006, tiene previsto su estreno para el 1 de mayo de 2026 y busca actualizar su mirada sobre la industria editorial y de la moda en un contexto contemporáneo.

Posters
Nuevos pósteres oficiales de Hathaway y Streep.PopBase via x
El diablo viste a la moda 2 llegará a los cines el 1 de mayo de 2026.

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En cuanto a la participación de Lady Gaga, diversos reportes apuntan a que podría tener una aparición especial dentro del filme, lo que reforzaría su vínculo con el proyecto más allá de la música. Por ahora, los detalles sobre su rol y el de Doechii se mantienen bajo reserva.

Con el lanzamiento de Runway como carta de presentación, la secuela no solo apuesta por la nostalgia, sino también por una actualización estética y sonora que dialoga con nuevas generaciones. Todo indica que la moda, la música y el espectáculo volverán a encontrarse en una combinación pensada para dominar la conversación cultural.

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