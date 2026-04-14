Un tercio de refugiados venezolanos planea regresar a su país, dice Acnur

Publicado por Agencia EFE Creado: Actualizado:

Lo que debes saber: Acnur revela que 35% de refugiados venezolanos en Latinoamérica evalúa regresar, según encuesta presentada este martes.

Estudio incluye Ecuador y otros cinco países; 9% planearía volver a Venezuela en menos de un año.

Regreso se plantea por reunificación familiar, pese a temores por empleo, inseguridad y estatus legal.

Más de un tercio de los refugiados venezolanos en Ecuador, Colombia, Chile, Brasil y Guatemala (un 35 %) se plantea regresar a su país. Así lo revela una encuesta elaborada por la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), cuyos resultados fueron presentados este martes 14 de abril de 2026.

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Un 9 % de los 1.288 ciudadanos venezolanos consultados en esos cinco países de Latinoamérica considera, incluso, que ese regreso podría darse en menos de un año, precisó el sondeo presentado en una rueda de prensa por el portavoz de Acnur, Matthew Saltmarsh.

Según las cifras completas más actualizadas de la agencia, correspondientes a noviembre de 2025, los países de Latinoamérica y el Caribe acogen a 6,9 millones de refugiados venezolanos. De ellos, 4 millones requieren asistencia humanitaria.

¿Por qué los venezolanos quieren retornar?

La principal motivación para regresar a corto o medio plazo es el reagrupamiento familiar, aunque algunos encuestados también mencionan presiones en los países de acogida derivadas de dificultades socioeconómicas.

Por el contrario, las principales razones esgrimidas para no regresar por el momento son el temor a falta de trabajo o ingresos y la inseguridad, opciones elegidas en ambos casos por un 22 % de los encuestados.

Situación legal en Venezuela les inquieta

Un 60 % indica además que no dispone de información lo suficiente fiable sobre cuál sería su situación legal en caso de regresar, tanto en Venezuela como en su actual país de acogida.

La agencia de Naciones Unidas insistió en que cualquier retorno debe ser "voluntario, seguro, digno", y acompañado de toda la información posible sobre las implicaciones que puede tener esta decisión.

Acnur analizó con anterioridad las preferencias de refugiados venezolanos ya retornados y un 80 % de ellos desean quedarse en Venezuela.

El portavoz Saltmarsh recordó que la agencia ha solicitado 328,2 millones de dólares para asistir a desplazados y refugiados dentro y fuera de Venezuela en 2026. Hasta el momento solo ha recibido de donantes un 12 % de esos fondos.