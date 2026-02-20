Ciudadanos se concentran en contra de las reformas al Cootad

Un grupo nutrido de ciudadanos se concentran en las inmediaciones de la Universidad Ecotec, en Samborondón, donde la Asamblea Nacional sesionará para debatir el segundo y definitivo debate de la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), impulsado por el Ejecutivo.

La sesión 72 de la Asamblea Nacional está prevista para las 11:00 de este viernes 20 de febrero de 2026.

Con banderas de Ecuador y carteles de rechazo al Gobierno y apoyo al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, el grupo de ciudadanos pide a la Asamblea Nacional el archivo de la reforma al Cootad que, según indican, afectará a los programas sociales de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

Asamblea se trasladó a Guayas para reforma al Cootad

Para el debate y la votación del informe para segundo debate del proyecto de reforma al Cootad, el presidente de la Asamblea Nacional, el oficialista Niels Olsen, convocó a la sesión 72 del Pleno en la ciudad de Samborondón. Esto mientras en Quito, sede de la Asamblea, se prevé movilizaciones en contra del reforma al Cootad.

Reforma busca uso responsable de los recursos, según el oficialismo

La reforma al Cootad, según explicó en su momento el secretario jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería, tiene como objetivo fortalecer la sostenibilidad y eficiencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) mediante el uso responsable de sus recursos.

En ese sentido, la propuesta del Ejecutivo no solo limita el gasto, sino que procura garantizar recursos para inversión en los GAD, en obras como agua potable y el adecuado tratamiento y disposición de aguas residuales, conforme lo establece el artículo 198 del Cootad.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!