Aquiles Álvarez: "Si esto continúa así en la Panamá, tocará suspender actividades"

El alcalde de Guayaquil se pronunció sobre los daños al mobiliario urbano en esa zona del centro de la ciudad

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, durante una sesión del Concejo Cantonal este jueves 29 de enero.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se refirió a los daños que presenta el mobiliario urbano de la calle Panamá, en el centro de la ciudad. A través de una publicación en su cuenta de X, el funcionario vinculó estas afectaciones con los eventos que se realizan en esta zona turística de la urbe.

"Si esto continúa así en la Panamá, tocará suspender las actividades que buscan generar vida y diversión nocturna en un sector que, a partir de las 17h00, antes permanecía apagado", expuso el primer personero municipal.

En la publicación, Álvarez difundió fotografías de una plazoleta con visibles daños, donde se observan adoquines fuera de su lugar y luminarias vandalizadas.

"Si no se cuida la ciudad, no podemos seguir incentivando ni apostando por estos espacios. Es realmente una pena", expresó el alcalde este jueves 29 de enero en su cuenta de X.

Esta semana, dueños de restaurantes de zonas cercanas se quejaron ante el Cabildo porteño por una "afectación económica" y falta de control en la vía pública por los eventos que se realizan en la calle Panamá desde finales del año pasado.

Calle Panamá: Eventos nocturnos han cambiado el dinamismo de la zona

Desde noviembre de 2025, el colectivo ciudadano Conciencia Positiva impulsó una actividad nocturna al aire libre en la calle Panamá.

Con la presentación de un DJ y en un entorno seguro, el espacio se transformó en una pista de baile improvisada, donde decenas de personas se dieron cita para disfrutar.

Este evento ciudadano se realiza un viernes al mes, desde las 18:00 hasta antes de la medianoche, momento en el que la música se detiene y los asistentes limpian el área antes de retirarse del lugar.

Ante el éxito de este evento ciudadano, el Municipio de Guayaquil replicó la idea, formando el proyecto Panamá Nocturno, en el cual también se integraron los restaurantes de la zona, extendiendo sus horarios de atención hasta pasadas las 22:00.

Para el ciudadano David Morantes, quien ha asistido a Baila la Calle, los eventos nocturnos en la calle Panamá deben mantenerse. "Se ha pedido tanto que el centro tenga vida, que se realicen actividades y ahora porque no saben cómo controlarlo quieren tirarlo abajo. No me parece lo correcto", dijo.

