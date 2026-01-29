Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

Aquiles Álvarez
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, durante una sesión del Concejo Cantonal este jueves 29 de enero.X de Aquiles Álvarez

Aquiles Álvarez: "Si esto continúa así en la Panamá, tocará suspender actividades"

El alcalde de Guayaquil se pronunció sobre los daños al mobiliario urbano en esa zona del centro de la ciudad

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se refirió a los daños que presenta el mobiliario urbano de la calle Panamá, en el centro de la ciudad. A través de una publicación en su cuenta de X, el funcionario vinculó estas afectaciones con los eventos que se realizan en esta zona turística de la urbe.

"Si esto continúa así en la Panamá, tocará suspender las actividades que buscan generar vida y diversión nocturna en un sector que, a partir de las 17h00, antes permanecía apagado", expuso el primer personero municipal.

(Te puede interesar: La calle Panamá espantó al miedo y revivió en la noche con salsa al aire libre)

En la publicación, Álvarez difundió fotografías de una plazoleta con visibles daños, donde se observan adoquines fuera de su lugar y luminarias vandalizadas.

"Si no se cuida la ciudad, no podemos seguir incentivando ni apostando por estos espacios. Es realmente una pena", expresó el alcalde este jueves 29 de enero en su cuenta de X.

lomas de urdesa guayaquil

Cierre parcial en Lomas de Urdesa por construcción de reductores de velocidad

Leer más

Esta semana, dueños de restaurantes de zonas cercanas se quejaron ante el Cabildo porteño por una "afectación económica" y falta de control en la vía pública por los eventos que se realizan en la calle Panamá desde finales del año pasado.

Calle Panamá: Eventos nocturnos han cambiado el dinamismo de la zona

Desde noviembre de 2025, el colectivo ciudadano Conciencia Positiva impulsó una actividad nocturna al aire libre en la calle Panamá.

RELACIONADAS

Con la presentación de un DJ y en un entorno seguro, el espacio se transformó en una pista de baile improvisada, donde decenas de personas se dieron cita para disfrutar.

Este evento ciudadano se realiza un viernes al mes, desde las 18:00 hasta antes de la medianoche, momento en el que la música se detiene y los asistentes limpian el área antes de retirarse del lugar.

(Lee también: Guayaquil y su reto de convertir calles en espacios de encuentro, no solo de tránsito)

Ante el éxito de este evento ciudadano, el Municipio de Guayaquil replicó la idea, formando el proyecto Panamá Nocturno, en el cual también se integraron los restaurantes de la zona, extendiendo sus horarios de atención hasta pasadas las 22:00.

Para el ciudadano David Morantes, quien ha asistido a Baila la Calle, los eventos nocturnos en la calle Panamá deben mantenerse. "Se ha pedido tanto que el centro tenga vida, que se realicen actividades y ahora porque no saben cómo controlarlo quieren tirarlo abajo. No me parece lo correcto", dijo.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. El 41% de la basura recolectada en Samborondón en 2025 fue procesada para combustible

  2. Exagente de Illinois recibe 20 años de prisión por matar a mujer que llamó al 911

  3. Usuarios migran de TikTok a UpScrolled por presunta censura de contenido político

  4. Así se vive una Noche Amarilla desde la tribuna: rituales, cánticos y tradición

  5. Jubilados solicitarán una auditoría al Consejo Directivo del IESS

LO MÁS VISTO

  1. Aguiñaga responde y responsabiliza a González por el manejo de fondos de campaña

  2. Colombia cierra sus puertas y el arroz de Ecuador queda a la intemperie

  3. Mario Godoy y Carlos Alarcón le salen muy caro al presidente

  4. Daniel Noboa vuelve a Ecuador desde Panamá antes de lo previsto por "una emergencia"

  5. Correa arremete contra Marcela Aguiñaga por su postura ante el caso ‘Caja Chica’

Te recomendamos