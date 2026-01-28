Cierre parcial en Lomas de Urdesa por construcción de reductores de velocidad

El cierre parcial de un carril iniciará este 29 de enero por la construcción de reductores de velocidad

La avenida Enrique Ortega, ubicada en la ciudadela Lomas de Urdesa, en el norte de Guayaquil, será intervenida por el Municipio con la construcción de dos reductores de velocidad de hormigón, informó la Dirección de Obras Públicas.

La obra se ejecutará con base en estudios y diseños técnicos elaborados por la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), cuyo objetivo es reducir los siniestros de tránsito reportados de forma reiterada en este sector residencial.

Según la ATM, los nuevos reductores reemplazarán a los dispositivos plásticos que han estado operativos durante los últimos dos años en este tramo vial.

Lomas de Urdesa: ¿Por qué se intervendrá una vía?

La entidad explicó que el diseño geométrico de la avenida Enrique Ortega presenta doble curva, pendientes pronunciadas y visibilidad limitada, lo que incrementa el riesgo de accidentes para conductores y peatones.

En este tramo el límite máximo de velocidad es de 30 km/h, de acuerdo con la señalización vigente, sin embargo, se han registrado constantes denuncias por exceso de velocidad.

Además, esta vía conecta la avenida Carlos Luis Plaza Dañín con la avenida Las Aguas, lo que la convierte en una arteria de circulación frecuente.

Fechas y horarios del cierre parcial

La ATM informó que el cierre parcial de un carril iniciará el jueves 29 de enero, desde las 09:00, y se mantendrá hasta el viernes 6 de febrero, fecha en la que los reductores quedarán habilitados para el tránsito vehicular.

“La implementación técnica de estos reductores permitirá advertir a los conductores sobre la necesidad de disminuir la velocidad, contribuyendo a mejorar la seguridad vial y a reducir el riesgo de atropellamientos”, señaló la ATM en un comunicado.

La entidad destacó que Lomas de Urdesa es una zona residencial con dos complejos deportivos, lo que incrementa la presencia de peatones, especialmente niños y jóvenes.

