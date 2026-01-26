Muerte en parque Samanes: Municipio de Guayaquil niega fallas eléctricas en canchas

Parques EP aseguró que no hay fallas eléctricas en las luminarias de las canchas. Hay canchas que siguen cerradas

Una semana después del fallecimiento del entrenador Juan Garcés (20 de enero) en una cancha sintética del Parque Samanes, se han registrado nuevos pronunciamientos desde el Municipio.

El pasado jueves, durante una sesión del Concejo Cantonal y a pedido de la edil Ana Chóez, el caso fue expuesto y el alcalde Aquiles Álvarez asumió la responsabilidad institucional por el deceso de Garcés.

El pronunciamiento de Segura EP ante la muerte de un entrenador

Sin embargo, este lunes 26 de enero, Adrián Zambrano, gerente de Parques EP, entidad que administra el Parque Samanes, señaló que tras una semana de revisiones técnicas en las canchas, que permanecen cerradas, no se encontraron fallas en el sistema eléctrico. “Podemos asegurar y constatar que estas canchas actualmente y nunca tuvieron algún tipo de problemas eléctricos. Ha sido descartada cualquier situación de ese tipo”, indicó Zambrano, quien calificó el incidente como un “hecho fortuito”.

El funcionario explicó que, al parecer, se trató de un factor ambiental. “Justo ese día estaba lloviendo y lo más probable es que el nivel freático en las cajas haya generado una condición eléctrica que desencadenó lo sucedido con el profesor”, acotó.

Zambrano recalcó que el área ha estado bajo intervención. “Este es un tema muy doloroso para todos, pero desde hace seis meses venimos trabajando en un proceso integral de mantenimiento del sistema eléctrico, que incluye el cambio de cableado y de la iluminación”, afirmó. Además, aseguró que se han tomado “todas las medidas de seguridad” para evitar que un evento similar se repita.

Por otra parte, el gerente detalló que, aunque conocen por terceros sobre la existencia de una denuncia presentada por los familiares, la institución aún no ha sido notificada. Añadió que han mantenido reuniones con los deudos, quienes, acotó, no han mencionado acciones legales. “Me parece que la familia está agradecida con la atención que les hemos brindado. Puedo decir que no quedarán sin sustento”, comentó, y agregó que existen personas cercanas al entorno familiar que estarían difundiendo información errónea.

En relación con un supuesto cortocircuito difundido el pasado 25 de enero en redes sociales, Parques EP enfatizó que el caso fue revisado sin que se detectaran daños, por lo que instó a la ciudadanía a no generar alarmismo.

Hoy, siete días después de la tragedia, el ambiente de tristeza es evidente en el parque. Una cinta amarilla acordona alrededor de 12 canchas sintéticas que permanecen inoperativas. Entre los usuarios, el sentimiento predominante es la incertidumbre.

Los profesores están consternados por la muerte de Juan Garcés. JOSUE ANDRADE

El miedo en la ciudadanía se mantiene

“Ya da miedo venir; la próxima víctima podría ser uno de nosotros”, expresó Michael Pedreros, un joven de 19 años que acude con frecuencia al parque. De igual forma, padres de familia manifestaron su preocupación por la integridad de sus hijos. “Honestamente, pensábamos que aquí estaban seguros, pero ya no lo sentimos así. Estamos analizando otras opciones para que mi hijo siga entrenando”, comentó Bolívar Serrano.

EXPRESO pudo conocer que el Parque Samanes cuenta con un total de 50 canchas de fútbol. Actualmente, las 12 que permanecen cerradas serían habilitadas en los próximos días.

