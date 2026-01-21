Muerte en parque Samanes: ¿quién responde por la seguridad en las canchas?

José Gregorio Garcés falleció mientras daba clases de fútbol a un grupo de niños en este espacio del norte de Guayaquil

Ciudadanos jugado en el parque Samanes, en el norte de Guayaquil.

Un hecho trágico ha generado conmoción en la ciudadanía en las últimas horas. Un profesor de fútbol murió mientras daba clases a un grupo de niños en el parque Samanes, en el norte de Guayaquil, la tarde del martes 20 de enero.

Testigos han señalado que el profesor, identificado como José Gregorio Garcés Lucas, acudió a buscar un balón que salió del campo cuando, al parecer, habría hecho contacto con un cerco eléctrico y sufrió una descarga.

(Te puede interesar: Profesor muere en parque Samanes: Aquiles Álvarez pide esperar resultados de autopsia)

Ciudadanos que observaron el hecho intentaron reanimarlo practicándole maniobras de RCP, pero Garcés no resistió y murió en el sitio. Varios alumnos, consternados, observaron el cuerpo inerte del profesor en el piso.

En un comunicado, la empresa pública municipal Parques EP indicó que el fallecimiento de Garcés fue "producto de una descarga eléctrica en circunstancias que se encuentran en investigación". Tras el suceso, el área fue cerrada en forma preventiva y se notificó a las autoridades correspondientes.

#Urgente #Guayaquil

Una persona falleció al recibir una fuerte descarga eléctrica tras tocar la malla de una cancha del Parque Samanes al norte de la ciudad pic.twitter.com/NEDEeAqauZ — Minuto & Medio (@MinMedio) January 21, 2026

Aquiles Álvarez sobre obras en la Juan Tanca Marengo: “Hay un poquito más de demora” Leer más

Muerte de profesor en parque Samanes: Aquiles Álvarez pide esperar los resultados de la autopsia

Sin embargo, la mañana de este miércoles 21 de enero, el alcalde Aquiles Álvarez señaló que aún no está confirmada la causa del fallecimiento del profesor. El funcionario pidió esperar los resultados de la autopsia.

“Más allá de que el comunicado de Segura EP haya hecho referencia a una supuesta electricidad en unas rejas, no está confirmado”, dijo Álvarez en su enlace radial.

El alcalde se refirió a otra hipótesis sobre la muerte de Garcés. "También se habla de que, lamentablemente, según la gente que está por ahí, hubo un ataque epiléptico al profesor y sufrió un paro cardíaco", expresó.

El funcionario señaló que, en caso de confirmarse que el fallecimiento de Garcés fue por una descarga eléctrica, el Municipio "dará la cara" y asumirá su responsabilidad. "Y si es por otro tema, también lo vamos a comunicar", indicó Álvarez.

Parque Samanes: ¿quién está a cargo de la seguridad en las canchas?

Durante la sesión extraordinaria del Concejo Cantonal de Guayaquil celebrada el jueves 11 de diciembre del 2025, se aprobaron dos resoluciones respecto al parque Samanes.

Una de ellas establecía la delegación para la gestión, cobro y recaudación, así como el valor de la regalía por el uso exclusivo y temporal del espacio de uso público en el Área Nacional de Recreación Los Samanes.

(Lee también: Médica legista de Criminalística en Guayaquil es diagnosticada con tuberculosis)

En el artículo 2 de la resolución se establece que la empresa pública municipal Parques EP será responsable de la gestión, administración, mantenimiento y operación de las áreas de uso público, turísticas y recreativas del Área Nacional de Recreación Los Samanes como la Concha Acústica, canchas deportivas y espacios afines; explanadas, áreas de eventos y zonas de ferias.

Del Área Nacional de Recreación Los Samanes, se excluyen del manejo de Parques EP "los bloques administrativos o infraestructuras cuya administración corresponda al GADM-G (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Guayaquil) o a terceros mediante instrumentos válidos".

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!