En 2025, unos 700 reos murieron por tuberculosis en cárceles de Guayaquil; a diario llegan de 3 a 6 cuerpos al centro forense

Un hecho ha generado preocupación en el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de Guayaquil, ubicado en la avenida José Rodríguez Bonín. Una de sus colaboradoras, una médica legista de 33 años con dos años de experiencia, se encuentra hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de la Policía Nacional debido a complicaciones derivadas de un contagio de tuberculosis.

Por respeto a su privacidad, no se han revelado más detalles sobre su estado de salud, aunque se sabe que presenta problemas respiratorios graves. Compañeros y colegas han expresado su solidaridad y han solicitado a la comunidad su apoyo económico voluntario, destinado a cubrir gastos médicos no cubiertos por el ISSPOL.

Tuberculosis: un riesgo recurrente en entornos forenses

Este caso evidencia un problema persistente en el entorno forense: la tuberculosis entre personas privadas de libertad y el personal que trabaja en contacto directo con ellas. Desde 2025, se ha reportado un promedio de tres a seis fallecimientos diarios por tuberculosis en prisiones de Guayaquil, lo que ha generado alarma sobre los protocolos de prevención y la protección del personal sanitario y forense.

La doctora hospitalizada tenía contacto directo con reos fallecidos y familiares, lo que resalta la necesidad de reforzar las medidas de bioseguridad dentro de los laboratorios y centros penitenciarios.

Impacto en los centros de privación de libertad

En los centros de privación de libertad de Guayaquil, la tuberculosis sigue siendo una amenaza grave. Solo en 2025, se registraron aproximadamente 700 fallecimientos presuntamente por tuberculosis, según datos obtenidos por este Diario. Los familiares de los reos afectados han realizado plantones y protestas frente a los recintos carcelarios, exigiendo atención médica adecuada y mejores condiciones sanitarias.

Distintos medios locales han cubierto estos hechos, alertando sobre la magnitud de la enfermedad y la necesidad de reforzar protocolos de prevención y tratamiento en los centros penitenciarios y laboratorios forenses. La situación actual vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de los trabajadores que, como la doctora afectada, están en contacto directo con reos fallecidos.

