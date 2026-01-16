Revitalización del centro de Guayaquil: así es el plan para intervenir 60 hectáreas

Actualmente se realiza una "socialización legal" del plan urbanístico, según el Municipio de Guayaquil

El plan urbanístico comprende un tramo de la avenida 9 de Octubre, en el centro de Guayaquil.

La revitalización del centro de Guayaquil se ha convertido en una demanda recurrente de ciudadanos y expertos. Quienes conocen y transitan a diario por esta zona emblemática de la urbe porteña advierten que enfrenta un deterioro sostenido, marcado por la inseguridad, la escasa iluminación y la acumulación de basura, factores que han mermado su dinamismo y atractivo.

A través de varios reportajes, EXPRESO ha documentado esta problemática. Especialistas coinciden en que la rehabilitación de edificios desocupados y la creación de corredores peatonales son claves para devolverle vitalidad a los espacios públicos del centro.

Ante este escenario, el Municipio de Guayaquil ha acogido los pedidos ciudadanos y de los expertos, con la elaboración del Plan Urbanístico Complementario del Centro (PUC Centro). El proyecto, denominado "Tu Centro, el barrio de todos", comenzó con la etapa de "socialización legal".

Según el Cabildo porteño, la ejecución de esta fase es clave antes de que el plan pase al Concejo Cantonal para que sea aprobado por los ediles.

Centro de Guayaquil: ¿cuál es el plan del Municipio para recuperarlo?

El Plan Urbanístico Complementario del Centro prevé reactivar 60,53 hectáreas del casco central de Guayaquil, que abarcan 90 manzanas entre las calles Jacinto Morán de Buitrón, Chimborazo, Aguirre y el Malecón Simón Bolívar.

El estudio realizado por el Cabildo identificó 682 predios situados en esa zona. De ellos, el 27,5 % registra vacancia total o parcial; 10 predios vacíos, 29 usados como parqueaderos y 52 que necesitan intervención prioritaria por su estado de conservación.

Asimismo, de los 682 predios identificados, el 12,6 % ha sido declarado patrimonial y el 58,33 % presenta superficies menores a 500 metros cuadrados, condición que, según el Municipio, "favorece procesos de rehabilitación, uso mixto y densificación controlada".

Dentro de las 60 hectáreas a intervenir, el Cabildo evidenció que actualmente hay seis edificaciones y cuatro locales en venta, así como tres edificaciones y 25 locales disponibles para ser alquilados.

