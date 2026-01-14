Cambios en el tránsito de Sauces 8 por cierre de parterre central: ¿cuándo inician?

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) indicó que esta modificación prevé darle más fluidez a la vía

Un parterre central será cerrado en la ciudadela Sauces 8, norte de Guayaquil.

Un nuevo cambio vial en el norte de Guayaquil. La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) indicó que un parterre central será cerrado para mejorar la fluidez del paso vehicular en esa zona porteña.

El parterre central que será bloqueado está ubicado en la intersección de la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur y la calle 1D - NE, según la dependencia municipal de tránsito.

"El análisis técnico determinó que en el sitio se generan más de 12 movimientos vehiculares que representan retenciones con largas colas y alto riesgo de siniestros", indicó la entidad de tránsito.

La ATM indicó que con dicha acción se prevé "mejorar la fluidez y la seguridad vial" de los residentes de la ciudadela Sauces 8 y de quienes se movilizan desde y hacia la ciudadela La Alborada y la avenida Francisco de Orellana. En el parterre serán ubicados jerseys para bloquear el paso de vehículos.

Cierre en parterre central de Sauces 8: cambios en recorrido de buses

La ATM señaló que el cierre del parterre central en este tramo vial de Sauces 8 comenzará este sábado 17 de enero. Agentes de tránsito estarán desplegados en esa zona para guiar a los conductores y a los peatones.

Con este cierre del parterre también habrá cambios en el recorrido de buses. La ATM indicó que la línea 85 ahora avanzará por la calle Carlos Merryl (19 A - NE) y seguirá hacia la avenida Gabriel Roldós hasta retomar su circulación habitual por la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur.

Una acción similar se registra en otro punto del norte de Guayaquil. El parterre central de la intersección entre la avenida de las Américas y la calle Hermano Miguel será cerrado al tránsito.

Para dirigirse hacia la avenida de las Américas, en sentido sur–norte, desde la calle Hermano Miguel, los conductores podrán usar como rutas alternas las calles Eloy Velásquez y Joaquín Orrantia.

Seguimos mejorando la movilidad en la Av. de las Américas.

Para optimizar la circulación, se ejecuta el cierre del parterre central en la intersección con Hno. Miguel.



Utiliza las rutas alternas señalizadas y planifica tu recorrido con anticipación.

Nuestro personal se mantiene… pic.twitter.com/Q04znzsZSk — ATM Guayaquil (@ATMGuayaquil) January 14, 2026

