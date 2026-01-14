Expreso
  Guayaquil

iluminación en la Perimetral
Conductores y vecinos llevan décadas reclamando mejor iluminación, especialmente en tramos peligrosos de la Perimetral.Cortesía

Vía Perimetral: modernización de luminarias alcanza el 50% de avance

Después de años de reclamos, la vía empieza a iluminarse: conductores destacan la instalación de luces LED en zonas críticas

La instalación de luminarias LED de alta potencia, diseñadas para mejorar la visibilidad nocturna, reforzar la seguridad vial y optimizar el consumo energético, avanza en la vía Perimetral, en Guayaquil. A la fecha, según informó un comunicado enviado por el Municipio, la obra registra cerca del 50 % de avance. De un total de 540 luminarias, se han instalado 252 en el tramo comprendido entre el Mall El Fortín y el nuevo Terminal Terrestre Municipal Costa.

Una necesidad histórica para conductores

Para quienes transitan a diario por la zona, la obra responde a una necesidad histórica. José Aguas, taxista del sector, asegura que la falta de iluminación ha sido una constante durante décadas. “Yo tengo aquí unos 25 años trabajando y siempre esto ha sido oscuro”, comenta. Sobre los tramos ya intervenidos añade que los cambios y la percepción de seguridad finalmente se están sintiendo. “Ese tramo de Ceibos Norte ya se ve alumbrado, se ve hermoso. Antes era oscuro y anteayer me asombró que ya estaba iluminado”, dijo.

Danilo Castellano, quien reside en Mapasingue y transita asimismo por el sector, coincide y siente que finalmente las autoridades los escucharon. "Recorrer la Perimetral en la noche era un completo peligro. No se veía nada, nadie te respetaba, la señalética era escasa y el respeto por parte de los conductores, en su mayoría, inexistente. Últimamente también se venían registrando robos. Al fin esto va a cambiar. Una arteria tan importante como la Perimetral no debía permanecer en penumbras", pensó. 

Beneficios de la tecnología LED

Este tipo de iluminación permite ampliar el rango de cobertura de la luz, reducir zonas oscuras y mejorar las condiciones de circulación tanto para conductores como para peatones.  

El nuevo tramo a intervenir se extiende desde la nueva Terminal Terrestre Costa hasta el sector Tres Bocas, y se prevé que los trabajos concluyan a finales de enero. La inversión destinada a esta obra asciende a $ 364 mil y beneficiará a más de 123 mil conductores que utilizan la vía a diario.

Según dijo el Municipio, esta intervención forma parte del mantenimiento permanente que se ejecuta en la vía Perimetral. En 2024 se rehabilitó integralmente el pavimento a lo largo de sus 26 kilómetros y se renovó la señalización horizontal. Recientemente, culminó el mantenimiento del paso elevado ubicado a la altura de la Entrada de la 8.

