Protestas en Puente Lucía por la muerte de una menor atropellada

El hecho se registró la mañana de este miércoles 14 de enero, cuando la niña caminaba junto a su madre por la vía a Daule

Habitantes de Puente Lucía quemaron llantas para protestar por la muerte de la menor, la mañana de este miércoles 14 de enero.

Una tragedia enluta a Puente Lucía, sector ubicado en el norte de Guayaquil. Una niña de aproximadamente 7 años y su madre caminaban por el kilómetro 27 de la vía a Daule, el tramo principal de esa zona, cuando fueron arrolladas por un camión, según versiones de testigos.

Producto del impacto, la menor falleció en el acto, mientras que su madre resultó herida de gravedad y fue trasladada a una casa asistencial para recibir atenciones médicas.

Según el sistema integrado de seguridad ECU911, la alerta ciudadana fue recibida a las 07:19, en el ingreso a la cooperativa 11 de septiembre. Al sitio acudieron agentes policiales, así como personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) y del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.

El cuerpo inerte de la menor quedó sobre el asfalto, mientras uno de los vehículos involucrados en el hecho estaba ubicado metros más adelante. El conductor huyó.

Protestas en Puente Lucía por muerte de menor: "Aquí no hay vigilantes"

La muerte de la menor en el accidente generó una protesta por parte de los habitantes de Puente Lucía. Con gritos, exigían mayores controles a las autoridades, pues no ha sido el único siniestro mortal registrado en ese tramo de la vía a Daule.

"Un lamentable accidente donde fallece una niña de unos 7, 8 años. Iba a la escuela con su mamita y lamentablemente por circunstancias de la vida vino un carro y la arrolló. Nosotros los vecinos estamos cansados, porque aquí no hay vigilantes, no hay nada, estamos cansados de ver tantos accidentes que ha habido y los vigilantes no hacen nada. Estamos indignados", dijo una ciudadana a RTS.

La mujer señaló que hace dos meses falleció una señora en un accidente de tránsito en ese tramo vial. "Los vigilantes solo vienen uno o dos días y no vienen más. Esta vía es bien transitada, vivimos madres de familia que todos los días vamos a la escuela con nuestros hijos y no hay ni un vigilante".

Algunos moradores de la cooperativa 11 de Septiembre bloquearon la vía y quemaron llantas en protesta por la muerte de la menor. Como consecuencia, se produjo un fuerte congestionamiento vehicular en la zona, que se prolongó por más de dos horas.

