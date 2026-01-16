Inundaciones en Guayaquil: ¿por qué el alcantarillado colapsa pese a la limpieza?

Interagua explica que la acumulación de basura en sumideros es la principal causa del colapso del alcantarillado

Las lluvias registradas en Guayaquil y otras ciudades del país durante los últimos días han vuelto a evidenciar problemas históricos de la urbe: calles anegadas, congestión vehicular y riesgo de colapso del alcantarillado sanitario en varios sectores.

Aunque la limpieza de sumideros se ejecuta de forma permanente, el sistema vuelve a colapsar con cada lluvia intensa, una situación que Interagua reconoce como recurrente.

La basura, el principal detonante del colapso

De acuerdo con Interagua, el problema no está únicamente en la capacidad del sistema, sino en la mala disposición de desechos por parte de la ciudadanía. La empresa explicó que existen horarios establecidos para la recolección de basura, pero estos no siempre se respetan.

“Se colocan desechos con y sin fundas en esquinas y sobre los sumideros, lo que genera taponamientos. También hay personas que lanzan basura directamente a las calles; se limpia, pero esto no dura”, informó la entidad este viernes 16 de enero a EXPRESO.

Este mal manejo de residuos provoca que, con las primeras lluvias fuertes, el agua no tenga por dónde drenar, generando inundaciones puntuales.

La primera lluvia del año dejó en evidencia la vulnerabilidad

Un ejemplo claro ocurrió durante la noche del domingo 11 y la madrugada del lunes 12 de enero, cuando la primera lluvia del año transformó varias calles en verdaderos ríos. La avenida Las Aguas, fiel a su nombre, fue uno de los puntos más afectados.

En redes sociales circuló un video donde se observaba acumulación de basura en esta zona, material que terminó obstruyendo el sistema de drenaje.

Sectores atendidos por acumulación de desechos

Interagua precisó que los impactos no se dieron de forma generalizada, sino en calles específicas donde se detectó acumulación de basura. Entre los sectores intervenidos están:

Mucho Lote 1, primer callejón

Vergeles, calle 23NE

Las Orquídeas, ingreso por el Tía

Samanes 1, calle Elina Manzano

Sauces 5, avenida Parra Velasco

Sauces 9, avenida Antonio Parra

Alborada, avenida Francisco Orellana y Baquerizo Nazur

Sauces 7, detrás del Gran Akí

Avenida Las Aguas y Los Laureles

Avenida Enrique Ortega, sector FEF

Avenida Barcelona, túnel San Eduardo

El colapso del alcantarillado en Guayaquil durante la época lluviosa vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de corresponsabilidad ciudadana, además de mantenimiento constante y campañas de concienciación.

