Grillos en Guayaquil: ¿Cómo evitar que entren a la casa?

Sellar entradas y evitar la luz blanca, entre las sugerencias. Conoce trucos económicos para evitarlos en época de lluvias

Durante los últimos días se ha visto un incremento de grillos en Guayaquil.

La presencia masiva de grillos en barrios de Guayaquil se ha convertido en un problema doméstico recurrente, sobre todo en temporada lluviosa, cuando estos insectos buscan refugio, humedad y luz.

Aunque no representan un riesgo sanitario grave, sí generan incomodidad, ruido nocturno y, en hogares con mascotas, preocupación por el uso de químicos.

¿Cómo evitar que entren a la casa?

La primera línea de defensa es el sellado físico de la vivienda. La evidencia internacional muestra que hasta el 80 % de los grillos ingresa por rendijas de puertas, marcos de ventanas y grietas en paredes.

La instalación de burletes de goma, el sellado con silicona o acrílico y la revisión de rejillas y desagües puede reducir más del 60 % de las entradas sin recurrir a ningún producto químico.

El segundo factor crítico es la luz. Los grillos son atraídos por fuentes luminosas, especialmente las blancas y frías. Por ello, se recomienda usar iluminación amarilla o cálida en exteriores, mantener las ventanas cerradas cuando las luces interiores están encendidas y evitar focos potentes cerca de puertas. Esta simple gestión lumínica desorienta a los insectos y los mantiene fuera del perímetro de la vivienda.

Trucos para evitar que estén cerca

A esto se suma una estrategia de distracción conocida como “trampa de perímetro”. Consiste en colocar, lejos de las entradas, recipientes con agua, azúcar y vinagre. Los grillos se dirigen a ese punto y quedan atrapados, reduciendo la presión sobre puertas y ventanas.

Otra capa de protección es la barrera olfativa. Una mezcla de agua, vinagre y limón rociada en marcos y accesos crea un entorno que los grillos evitan de forma natural. Es un método eficaz, económico y completamente seguro para animales domésticos.

El control del patio también es determinante: hojas acumuladas, restos de comida para mascotas y humedad constante crean un hábitat perfecto para los grillos. Menos insectos en el exterior significa, directamente, menos probabilidad de que entren a la casa. Como refuerzo, se puede aplicar una línea de tierra de diatomeas en bordes y rincones, un producto mineral que elimina grillos sin recurrir a venenos.

Se recomienda evitar el uso de insecticidas comerciales, aerosoles ni polvos tóxicos en hogares con mascotas, ya que pueden resultar letales.

Al aplicar este protocolo integral, los resultados suelen verse en tres a cinco días, con una reducción de hasta el 90 % de los grillos dentro del hogar, una solución efectiva y segura para la realidad urbana de Guayaquil.

La presencia de grillos en Guayaquil genera reacciones ciudadanas y contenido viral en redes sociales. Canva

