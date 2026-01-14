Los grillos “invaden” Guayaquil y desatan quejas, memes y videos en redes

La presencia masiva de grillos en Guayaquil se volvió tendencia en redes sociales. Usuarios narran la experiencia

Guayaquil hizo ruido. No de bocinas ni de fiesta. De grillos. Muchos. Y como suele pasar cuando algo incomoda de verdad, alguien lo subió a redes. Luego otro. Y otro más. En cuestión de horas, la ciudad no solo estaba llena de insectos, sino de publicaciones hablando de ellos.

Nadie preguntó si era real. Las redes ya lo habían confirmado. La conversación no giró en torno a la causa, sino a la experiencia: dónde aparecieron, cuántos eran y cuánto ruido hacían. Dormir, durante las últimas noches, ha sido opcional. Contarlo, no.

Te invitamos a leer | Baila la Calle Panamá hará su primera edición 2026: Cuándo será el evento ciudadano

X: el reporte ciudadano en tiempo real

En la red social X (anteriormente Twitter), la conversación tomó forma de aviso colectivo. El biólogo Vallardo Villegas Ricaurte fue uno de los primeros en ponerle palabras a la escena nocturna: "Será noche ruidosa en #Guayaquil 🦗🦗🦗🦗🦗🦗🦗🦗🦗🦗🦗Llegaron los #grillos con fuerza. Están por todos lados en #HuancavilcaNorte #Lluvias", escribió.

A partir de ahí, otros usuarios comenzaron a sumar zonas, horarios y niveles de paciencia. En medio del ruido, apareció también el recuerdo. Scarlet Loor lo dijo: "Me había olvidado que empieza la temporada de grillos en Guayaquil". Una frase corta, pero con efecto espejo: todos lo habíamos olvidado, hasta que volvieron.

Me había olvidado que empieza la temporada de grillos en Guayaquil 😭 — Scarlet Loor (@ScarletLoor3) January 9, 2026

TikTok: cuando el fastidio se volvió video

Si en X se escribe lo que pasa, en TikTok se demuestra. El usuario @ditoron99 compartió un video en una cancha de indor donde se ve cómo los grillos infestan el lugar mientras un grupo de hombres trata de continuar jugando.

En esa misma red social, la usuaria @arlydomenech también compartió un video donde se ve una gran cantidad de grillos volando en una calle de Guayaquil y acompañó el video con el anuncio: "Comenzó la época que más detesto, la de los grillos".

Como suele pasar, el fenómeno creció cuando llegó a cuentas con miles de seguidores. El influencer Iván Farah también compartió un video. "Empezó la época de grillos en Samborondón", dijo, mientras mostraba cómo el lugar en el que se encontraba estaba infestado de grillos y otros jóvenes gritaban por el temor a dichos insectos.

Entre quejas, bromas, publicaciones y conversaciones nocturnas, la ciudad se reconoció en el mismo sonido. Los grillos siguen ahí, pero ahora también están archivados en videos, tuits y comentarios. Porque en Guayaquil, cuando algo incomoda, no se queda en silencio: se sube a redes.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!