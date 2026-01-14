Expreso
Baile en la calle Panamá
Más de 300 personas participaron, el 21 de noviembre, en la primera edición de "Baila la Calle", organizado por colectivos ciudadanos en Panamá e Imbabura.JUAN PABLO PÉREZ

Baila la Calle Panamá hará su primera edición 2026: Cuándo será el evento ciudadano

El colectivo Conciencia Positiva también llevará esta actividad de recuperación del espacio público a Montañita

Tras la acogida que tuvieron las dos ediciones en noviembre y diciembre pasados, la iniciativa Baila la Calle se alista para su primera edición de este 2026.

El evento, organizado por el colectivo Conciencia Positiva, promueve la recuperación del espacio público a través del baile, como manifestación cultural para integrar a la comunidad.

El éxito de la primera edición, que se realizó el 21 de noviembre de 2025, llevó a que el Municipio de Guayaquil lance su proyecto Panamá Nocturna, que se realiza todos los viernes y sábados.

La calle Imbabura, entre Panamá y Vicente Rocafuerte, es el escenario donde la ciudadanía se reúne para bailar al ritmo de DJ invitados. También tienen la oportunidad de consumir en los locales de la Zona Rosa.

Esta vez serán los DJ Jazzam y K-mada (KMD) los que activarán la fiesta ciudadana al ritmo de salsa, cumbia, merengue y ritmos tropicales, según indicó Conciencia Positiva en una publicación.

Baila la Calle se hará este viernes 16 de enero, de 19:00 a 23:00. Entre los pedidos a los asistentes está cuidar el espacio público depositando los desechos en los envases adecuados para garantizar la limpieza durante y después del evento.

Baila la Calle también se hará en Montañita

"Este 2026 nos expandimos", fue el anuncio que hizo este colectivo ciudadano para anunciar que su iniciativa irá a otros lugares.

Montañita, comuna de Santa Elena, será el espacio donde Baila la Calle se hará el próximo sábado 24 de enero, de 17:00 a 22:00.

Luego de la activación que generó este evento en calle Panamá y Zona Rosa, en el centro de Guayaquil, voces ciudadanas y de especialistas, consultados por EXPRESO, manifestaron su deseo de que este tipo de iniciativas se repliquen en los barrios, para activar la integración comunitaria y combatir la inseguridad.

