Los grillos se tomaron varias regiones del estado de Nevada, los ciudadanos asombrados por la masiva llegada de estos insectos que se amontonaban por cientos en las ventanas, casas, parques, veredas, en cualquier espacio público que les fuera posible.

Esta situación alertó a los ecuatorianos, que preocupados por la llegada del fenómeno de El Niño, esperan que esta situación no se replique en las ciudades del país.

"Los grillos siempre llegan a montón durante la época invernal, con toda la lluvia, pero ahora con El Niño no me quiero imaginar cómo será esto. Yo les tengo asco a estos bichos, y tengo pavor de solo pensar que mi casa entera se llene de ellos", comenta Karina Arias, quien reside en Sauces 3.

Sin embargo, de acuerdo al entomólogo, Joubert Alarcón, señala que esta situación no es inusual que se dé en el gigante norteamericano; además destaca según su criterio profesional, que la probabilidad de que se repita el panorama de EE.UU. en las ciudades de Ecuador es baja.

"Primero hay que aclarar algo, las especies son distintas, allá están los grillos mormones que llegan a medir hasta los 8 centímetros; y acá tenemos grillos domésticos que tienen un tamaño de 20 milímetros hasta un centímetro", comenta.

Agrega que los hábitats son distintas, sin embargo en cuanto a reproducción no hay gran diferencia, "llegan a tener entre 200 crías, las cuales no todas son fértiles y su tiempo de vida es de dos meses o poco más".

"Es poco probable que se repita la situación por los constantes cambios climáticos y la incertidumbre de cómo será El Niño, hay quienes dicen que será un fenómeno moderado y otros que dicen que será uno más intenso. Todo depende de la intensidad y cambio climático para que los insectos invadan en mayor o menor cantidad, pero no de la misma forma por el hábitat y los comportamientos distintos de estos insectos. Pero no puedo asegurar que no tengamos una invasión", asevera.