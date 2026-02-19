Congestión en vía a la costa: Un tráiler dañado bastó para provocar tráfico vehicular

Es el problema diario que se vive en este sector del noroeste de Guayaquil: congestión y siniestros viales son una constante

Los carriles de vía a la costa, en el sentido de ingreso a Guayaquil, se saturaron de vehículos motorizados ante el desperfecto mecánico de un tráiler.

Cerca de las 10:00 de este jueves 19 de febrero, un tráiler se dañó en vía a la costa, cerca de la urbanización Puerto Azul, en el sentido de ingreso a Guayaquil.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó, en su cuenta de la red social X, que sus uniformados acudieron para intentar controlar el flujo vehicular ante esta novedad.

Sin embargo, imágenes difundidas por la propia entidad mostraron cómo, a las 10:20, había congestión vehicular en este punto.

Los tres carriles estaban llenos de autos, vehículos pesados y unos tres buses de transporte público. Un panorama que ocurre a diario en esta vía rodeada de urbanizaciones y centros comerciales.

🚨Se visualiza #CongestiónVehicular en Vía a la Costa, cerca de la Urb. Puerto Azul, sentido hacia el centro, debido a un vehículo pesado con desperfecto mecánico.



Reducir la velocidad urge en vía a la costa

Pareciera que los siniestros de tránsito y la congestión vehicular se negaran a abandonar la vía a la costa. O al menos una solución se ve lejana.

Cerca del mediodía del miércoles 18 de febrero, un automóvil color blanco terminó estancado en el parterre central de esta vía, también cerca de Puerto Azul.

Algo similar ocurrió el pasado 8 de febrero, cuando un carro chocó contra un árbol, en la misma zona. Un día antes sucedió otro incidente de tránsito, que dejó dos muertos.

Pese a estas constantes novedades, en la vía a la costa no se toman aún correctivos sugeridos por especialistas y recogidos por EXPRESO, tales como reducir los límites de velocidad y rediseñar la vía para que reduzca la siniestralidad.

