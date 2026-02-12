Vía de La Aurora convertida en basurero: vecinos piden atención del Municipio

El sitio luce cada vez más sucio. Denuncian que lo utilizan como botadero de materiales de construcción

El vial 10 luce lleno de basura y sin cuidados por parte de las autoridades, denuncian los vecinos.

El vial que conecta las urbanizaciones La Rioja y La Joya, en el sector de La Aurora, cantón Daule, vuelve a estar en el centro de las quejas ciudadanas por convertirse en un botadero de basura.

Lo que debería ser una ruta de conexión ágil entre etapas residenciales hoy luce rodeado de montículos de escombros, fundas con desperdicios y restos de materiales de construcción que se acumulan a pocos metros de la calzada.

EXPRESO ya alertó meses atrás sobre esta problemática. Sin embargo, un nuevo recorrido por la zona evidencia que la situación no solo persiste, sino que se ha agravado. En varios tramos, especialmente en el denominado vial 10, predios vacíos contiguos a la vía han sido convertidos en botaderos improvisados, con acumulación de bloques rotos, sacos de cemento endurecido, madera, tierra y basura doméstica.

La ciudadanía solicita mayor atención municipal

Los residentes cuestionan la falta de control. “Esto no es basura común, son desechos de obras. Aquí hay construcciones por todos lados y nadie supervisa dónde terminan esos escombros”, reclamó María Fernanda López, moradora de La Rioja. Añadió que, además del impacto visual, existe preocupación por la proliferación de mosquitos y roedores.

Otros vecinos advierten que la acumulación de desperdicios comienza a invadir parte de la vía, reduciendo el espacio de circulación y generando riesgos, especialmente en horas de la noche.

“Cada semana hay más montones. Si no se hace algo ahora, esto se va a convertir en un basural permanente”, sostuvo Carlos Zambrano, residente de La Joya.

La expansión urbanística en La Aurora ha multiplicado las obras privadas, pero, según los habitantes, no existe un control efectivo sobre la disposición final de los residuos de construcción. A esto se suma la ausencia de cerramientos en varios terrenos baldíos, lo que facilita que sean utilizados como puntos clandestinos de descarga.

Los vecinos piden al Municipio de Daule operativos de control, sanciones para quienes arrojan desechos y una limpieza integral del sector. Insisten en que no se trata de un problema reciente, sino de una situación reiterativa que, pese a las advertencias previas, no ha sido solucionada.

Todo tipo de basura se observa en el vial 10. FREDDY RODRÍGUEZ

