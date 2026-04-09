Guayaquil frente a la crisis: iniciativas privadas que cubren necesidades sociales

Edificio del Centro Médico Madre María, iniciativa de la Fundación Redima para brindar atención médica en el centro de Guayaquil.TOMADA DE LA PÁGINA WEB DE REDIMA

Creado: Actualizado:

La crisis económico-social que atravesamos demanda una respuesta inmediata de los órganos públicos y privados para evitar que el país y Guayaquil repitan soluciones tardías o insuficientes, como ha ocurrido en el pasado.

La apertura del Hospital de Especialidades Alfredo Paulson, con servicios médicos de calidad impulsados por la Junta de Beneficencia de Guayaquil, es ejemplo de respuestas oportunas frente a las crecientes necesidades sociales.

Iniciativas que atienden necesidades urgentes

Igual sucede con la reciente inauguración del Centro Médico Madre María, impulsado por la Fundación Redima de la Arquidiócesis de Guayaquil, destinado a satisfacer una necesidad concreta de la población trabajadora del centro de la ciudad, que ahora puede obtener atención oportuna ante malestares que se presentan durante la jornada diaria.

En el pasado, la Municipalidad de Guayaquil asumió la prestación de alimentos para los trabajadores del centro, que por un módico precio podían satisfacer sus necesidades diarias. Hoy esa función ha sido superada por la proliferación de pequeños negocios alimenticios que cubren esa demanda.

Problemas sociales que persisten en el centro

Sin embargo, existen otros requerimientos sociales que continúan afectando al centro de la ciudad. Uno de ellos es la situación de la población mendicante que pulula en el sector y que convierte los portales en dormitorios improvisados, en condiciones carentes de sanidad, lo que afea y vuelve antihigiénico el entorno.

Otro problema que deteriora la imagen del sector céntrico es la práctica de convertir la avenida principal en una improvisada cancha de indor fútbol, irrespetando su valor histórico y generando además obstáculos para el tránsito vehicular.

La ausencia de autoridad

Ante estas situaciones, pareciera no existir una autoridad que asuma la responsabilidad de buscar soluciones sostenibles. Así, solo queda esperar que alguna fundación privada termine resolviendo lo que debería ser una tarea compartida entre el sector público y la sociedad civil.

Jorge Egas Peña