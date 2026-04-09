Parques del sur de Guayaquil reciben mantenimientos tras reclamos ciudadanos

Publicado por Freddy Josue Andrade Andrade Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Constantemente se reciben quejas por parte de los moradores del sur debido al mal estado de los parques. Los ciudadanos reclaman que no se recibe atención por parte de las autoridades.



El Municipio de Guayaquil atendió los requerimientos en un parque de Stella Maris y Las Acacias. Se realizaron mantenimientos y readecuaciones importantes.

Uno de los reclamos más recurrentes en los barrios del sur de Guayaquil es el deterioro de parques y áreas verdes, espacios que durante años han sido señalados por vecinos por su abandono, falta de iluminación y escaso mantenimiento.

Ante estas denuncias, muchas de ellas recogidas y difundidas por EXPRESO, el Municipio ha iniciado trabajos de intervención en sectores como Stella Maris y Las Acacias.

Mantenimiento completo en Stella Maris

Según anunció el Municipio de Guayaquil, las labores forman parte de un plan de recuperación de espacios públicos en zonas con alta densidad poblacional, donde el uso comunitario de parques es clave para la convivencia, el deporte y la seguridad. Actualmente, los trabajos están siendo ejecutados por la empresa pública municipal Parques EP.

En una primera fase, las intervenciones incluyeron el retiro de estructuras deterioradas, adecuación del terreno y la delimitación técnica de las áreas que serán intervenidas. Posteriormente, se ha avanzado en la construcción de camineras y bordillos, lo que marca el inicio visible de la transformación en estos espacios.

En el parque de Stella Maris, el proyecto contempla una renovación integral. Entre los trabajos previstos están la rehabilitación de superficies, pintura general, implementación de nuevas zonas verdes con sistemas de riego y la instalación de luminarias con tecnología LED.

También se prevé la adecuación de baterías sanitarias, incorporación de juegos infantiles, máquinas para actividad física y un punto de control para reforzar la seguridad.

Además, se plantea la recuperación de espacios comunitarios como la casa comunal, el área destinada a actividades culturales y la concha acústica.

Arreglos en el parque de Las Acacias

De forma paralela, en el parque lineal de la ciudadela Las Acacias se ejecutan obras similares. Estas incluyen la construcción de servicios higiénicos, instalación de iluminación, implementación de áreas recreativas para niños y adultos, colocación de una pérgola, cerramiento de canchas y mejoras en espacios deportivos.

Estas acciones se enmarcan en un programa más amplio que contempla la intervención de varios parques considerados estratégicos dentro de la ciudad, con el objetivo de recuperar espacios que, según denuncias ciudadanas, habían permanecido en condiciones deficientes.

Aunque los trabajos han generado expectativa entre los moradores, persiste la atención sobre el cumplimiento de los plazos y la calidad de las obras.