Los moradores de la ciudadela Las Acacias, en el sur de Guayaquil, denuncian que los exteriores del parque principal del vecindario se han convertido en un botadero de basura por las noches.

“Es un parque hermoso, pero por las noches tiene varios desagradables adornos, que son decenas de fundas de basura que vienen a dejar en los exteriores del espacio”, reclama Milton Guerra, un residente de uno de los condominios del sector.

Según denuncian los habitantes, no son los mismos vecinos los que dejan la basura. “La gente de aquí ya sabe la hora y dónde debe dejar los desechos, pero es gente de zonas cercanas que viene hasta acá a dejar los desechos. Cuándo los sancionan es lo que quiero saber”, reclama molesto Guerra; quien espera que también se incremente la frecuencia de la recolección. “Definitivamente no estamos de acuerdo, pero sí se está incrementando la cantidad que hay que recoger, pedimos también que haya más personal de limpieza”, mencionó Marjorie San Andrés, propietaria de una tienda en el sector.

Además, con la mala disposición de basura y el incremento de las lluvias, también aumenta el temor por posibles inundaciones, ya que los desechos podrían tapar las alcantarillas. Escenario que ha sido ahí ya recurrente.