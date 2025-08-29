Audiencia para vincular a 11 familiares de alias Fito se suspendió

La audiencia se suspendió por la ausencia de dos personas. Fiscalía vinculará a más familiares de alias Fito por lavado

Yandry Nicomedes Macías Villamar, hermano de alias Fito, es uno de los investigados por supuesto lavado de activos en el caso Blanqueo Fito.

La audiencia para vincular a 11 familiares de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, y a cuatro empresas, por presunto lavado de activos no pudo llevarse a cabo este 29 de agosto de 2025. La jueza de la causa la declaró fallida.

La diligencia no pudo realizarse porque los representantes y los abogados defensores de dos empresas no asistieron a la audiencia, informó la Fiscalía. Ambas firmas, junto a otras dos compañías más y los familiares de alias Fito iban a ser incluidas en el proceso penal que ya enfrentan otros seis integrantes del círculo familiar del narcotraficante en el caso Blanqueo Fito.

La Fiscalía tenía previsto formular cargos en contra de los sospechosos, quienes son investigados por haber creado y manejado empresas como supuestas fachadas para el lavado del dinero que obtenían del narcotráfico y extorsión.

Las 15 personas, entre naturales y jurídicas, se sumarán a otros seis familiares del cabecilla de la organización criminal Los Choneros, quienes ya están procesados en el mismo caso. Si el Ministerio Público logra acusarlos, en la fecha que la jueza disponga, los sospechosos de participar en el grupo delincuencial ascenderían a 21.

¿Quiénes son los familiares de Fito que serán procesados?

La Fiscalía busca establecer la posible responsabilidad de los 15 sospechosos, entre quienes se encuentran Inda Mariela Peñarrieta Tuárez, esposa de alias Fito; y los dos hijos mayores del narcotraficante, Adolfo Jair y Michelle Jamilet Macías Peñarrieta, antes de que se cierre la instrucción fiscal del caso.

Se estima que el tiempo para desarrollar la investigación de este caso se ampliará, luego de que la entidad investigadora formule cargos.

Los otros seis familiares de Fito que ya están procesados son la pareja sentimental, Verónica Briones; el hermano del criminal extraditado, su cuñado, así como el hermano y padres de Briones.

