Kia impulsa la movilidad sustentable en la Copa Mundial Sub 20 Chile 2025

Kia reafirma su compromiso con el deporte y la movilidad al ser auspiciante oficial del Mundial Sub 20 de la FIFA Chile 2025

Uno de los modelos que se exhiben en el Mundial Sub-20 de Chile.

Con una flota oficial de 129 vehículos de los modelos Carens, Carnival, EV5, EV9, Sonet, Sorento y Sportage, Kia está siendo la marca que auspicia la Copa Mundial Sub 20 de la FIFA Chile 2025. Así reafirma su compromiso con el deporte, la juventud y la movilidad sustentable en Latinoamérica.

A través de una robusta agenda de iniciativas, la marca busca generar un impacto positivo que trascienda lo deportivo: desde la entrega de una flota oficial de vehículos, hasta experiencias memorables que celebran la pasión y el espíritu de superación que tienen las nuevas generaciones.

“El fútbol es parte esencial de la cultura latinoamericana. Esta alianza con la Copa Mundial Sub 20 de la FIFA es la oportunidad para Kia de conectarse con los jóvenes de la región”, dijo Fiorella Farje, Jefa de Marketing de Kia.

En línea con su compromiso social, Kia también participa en una de las experiencias más significativas del torneo: el programa Official Match Ball Carrier (OMBC). Esta iniciativa brinda a niños la oportunidad de ingresar al campo llevando el balón oficial durante los partidos. Entre ellos, destacan dos representantes de la Fundación Make-A-Wish, quienes cumplirán el sueño de ingresar a la cancha en uno de los eventos deportivos más importantes del año.

Además, durante todo el torneo, Kia estará presente en el Estadio Nacional con un Mobile Pop-Up, un espacio dinámico y tecnológico donde los asistentes podrán conocer de cerca modelos como el Kia EV5, ícono de la electromovilidad, y la Kia Tasman, la primera pick-up de la marca. Esta acción se suma a una serie de iniciativas con las que Kia busca acercar a los fanáticos del fútbol y de la innovación a una experiencia única que celebra la pasión deportiva y el futuro de la movilidad.

