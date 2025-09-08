Recapturan a alias Celso en Manabí: operativo militar desmantela red de Los Choneros

Las Fuerzas Armadas capturaron este lunes 8 de septiembre de 2025 a Celso Moreira Heredia, conocido como alias Patucho Celso.

Las Fuerzas Armadas capturaron este lunes 8 de septiembre de 2025 a Celso Moreira Heredia, conocido como alias Patucho Celso, presunto cabecilla del grupo delictivo organizado Los Choneros, durante un operativo militar en San Jacinto, cantón Sucre, provincia de Manabí.

La detención se realizó como parte de las acciones del Bloque de Seguridad, en el marco de la estrategia nacional contra el crimen organizado. Moreira, quien había sido arrestado en mayo de 2024 durante una narcofiesta en Guayaquil, fue liberado semanas después tras recibir medidas sustitutivas por parte de una jueza del Guayas.

Alias Patucho Celso es considerado uno de los líderes invisibles de Los Choneros. Aunque no era la figura pública del grupo, habría ejercido control operativo y estratégico dentro de la organización, manteniéndose en la clandestinidad y rodeado de lujos. Su captura anterior, durante una fiesta en la Vía a la Costa, generó indignación nacional por el despliegue de riqueza y la presencia de armas, alcohol y dispositivos de comunicación.

Alias Patucho Celso es considerado uno de los líderes invisibles de Los Choneros. Cortesía

Junto a Moreira fueron detenidos tres individuos

Durante el operativo en San Jacinto, los militares detectaron a varias personas consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública. Al realizar la verificación, se encontró un arma de fuego con documentación en regla, pero sin la autorización laboral correspondiente. Junto a Moreira fueron detenidos tres individuos, presuntamente vinculados a actividades delictivas. Alias El Patucho Celso, que fue procesado por crimen organizado y tráfico ilícito de drogas.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, confirmó la detención en rueda de prensa desde la Base Aérea de Manta, señalando que el operativo responde al compromiso del Gobierno de enfrentar a las organizaciones criminales. “Este llamado líder invisible creyó que podía burlarse de la justicia. Hoy vuelve a enfrentarla. La cárcel o el infierno, esa es la promesa del Bloque de Seguridad”, declaró.

