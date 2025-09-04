Marco Rubio sobre bases militares: "Ecuador es un punto estratégico, lo estudiaremos"

El Departamento de Estado de Estados Unidos declaró como grupos terroristas a Los Lobos y Los Choneros

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habló este 4 de septiembre de 2025 sobre la posibilidad del regreso de una base militar estadounidense a Ecuador. Afirmó que, para que el Gobierno de Donald Trump lo considere, debe existir una invitación formal.

"Ecuador es un país soberano. Si nos invitan lo vamos a considerar. Aquí teníamos bases militares. Nos pidieron que nos fuéramos en los años de Correa y nos fuimos. Si nos invitan a regresar es un punto muy estratégico y lo vamos a estudiar si tiene algún sentido", señaló Rubio.

Hay que recordar que el Ejecutivo impulsa una consulta popular para finales de 2025. Una de las preguntas que se incluirá es la relacionada con el regreso de las bases militares al país. Esto pasó por un proceso en la Asamblea Nacional en dónde fue aprobada la reforma constitucional y ahora de prevé que llegue a las urnas en diciembre 2025.

Estados Unidos declara grupos terroristas a Los Lobos y Los Choneros

El Departamento de Estado informó este 4 de septiembre de 2025 que los grupos de delincuencia organizada Los Choneros y Los Lobos fueron declarados organizaciones terroristas extranjeras. La decisión fue anunciada por el secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio.

Tras una reunión entre Rubio y el presidente Daniel Noboa que duró casi dos horas, el secretario de Estado de Donald Trump y la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld, ofrecieron declaraciones en el Palacio de Carondelet. El primer anunció fue el relacionado con la declaración como terroristas de Los Lobos y Los Choneros. Según Rubio, esto permitirá una serie de posibilidades legales para enfrentar a ambas organizaciones.

Hay que recordar que Adolfo Macías Villamar, alias Fito, enfrenta un proceso judicial en New York, Estados Unidos. Esto por cargos relacionados con tráfico de drogas y contrabando de armas. Él ha sido señalado en Ecuador como el líder de Los Choneros. Así, uno de los temas que se abordó fue la posibilidad de modernizar el acuerdo de extradición.

