Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

MARCO RUBIO Y DANIEL NOBOA
El secretario de Estado, Marco Rubio, tuvo una reunión ampliada con el gabinete del presidente Daniel Noboa.CORTESIA: @DanielNoboaOk

Estados Unidos declara grupos terroristas a Los Choneros y Los Lobos: Noboa reacciona

El presidente Daniel Noboa se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, este 4 de septiembre de 2025

Estados Unidos declaró este 4 de septiembre de 2025 a las organizaciones criminales Los Choneros y Los Lobos como grupos terroristas. El anuncio lo hizo el secretario de Estado, Marco Rubio, tras reunirse con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

RELACIONADAS

“En el día de hoy vamos a designar como grupo terrorista a Los Lobos, a Los Choneros, que eso trae toda una serie de opciones que Estados Unidos puede llevar a cabo a través de nuestras leyes. Es una designación que hemos hecho en el día de hoy”, señaló Rubio.

A través de su cuenta de X, el presidente de Daniel Noboa también reaccionó a la decisión de Estados Unidos. "Los Choneros y Los Lobos pueden seguir creyendo que nadie los toca. Pero la realidad es otra: han sido declarados como grupos terroristas por Estados Unidos, con su apoyo seguiremos firmes en nuestra lucha por recuperar nuestro país".

Marco Rubio advierte que el narcotráfico ahora es narcoterrorismo

El funcionario advirtió que estas bandas ya no son vistas únicamente como narcotraficantes, sino como “narcoterroristas”, debido al alcance y gravedad de sus operaciones.

“Anteriormente eran narcotraficantes, pero realmente son narcoterroristas que lo que hacen es cometen actos de terrorismo en contra del Estado, en contra de la población. Y aquí ustedes lo han vivido, en zonas específicas”, afirmó.

La importancia de que Los Lobos y Los Choneros en el narcotráfico

Rubio también contextualizó que la expansión de Los Lobos y Los Choneros está vinculada a redes internacionales de narcotráfico. Aseguró que estas organizaciones mantienen conexiones con carteles de Venezuela, Colombia y México, lo que convierte la situación en una amenaza transnacional que impacta tanto a Ecuador como a Estados Unidos.

“Carteles de Venezuela, carteles de Colombia, carteles de México. Esto es una amenaza extranjera que está afectando al interior de este país, y nos comprometimos 100% en trabajar en conjunto”, agregó.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Lobos y Choneros grupos terroristas: Marco Rubio explica alcance de declaratoria

  2. Aranceles recíprocos: “Hay bastante progreso en esa negociación”, dijo Marco Rubio

  3. Inés Manzano sobre Loma Larga: “debemos enfrentar una realidad ineludible”

  4. Comisión de Educación debate la ley de Inteligencia Artificial y ética en Ecuador

  5. ¿Cuánto tiempo se tarda en entrar en cetosis y cómo acelerar el proceso?

LO MÁS VISTO

  1. Ley del Biess: Fondos de cesantía volverán a manos de los trabajadores

  2. ¿Richard Gómez, vocal de los asegurados en el IESS, salió del Ecuador?

  3. ¿De qué murió Marvin Salas, alcalde de Nobol?

  4. ¿Por qué la Fiscalía relaciona a Rafael Correa con el caso Villavicencio?

  5. Marco Rubio en Ecuador: los intereses detrás de la visita del secretario de EE. UU.

Te recomendamos