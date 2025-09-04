Marco Rubio ya en Carondelet con Daniel Noboa: los tres temas centrales de la cita

Tres temas guiarán la reunión de alto nivel entre las autoridades de Ecuador y Estados Unidos

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, arribó al Palacio de Carondelet pasadas las 09:00 de este 4 de agosto de 2025, el funcionario llegó para el encuentro programado con el presidente de Ecuador Daniel Noboa.

En la Plaza de la Independencia, en el Centro Histórico del Centro de Quito, se organizó un fuerte operativo de seguridad para la llegada de Rubio. El secretario de Estado ingresó en una caravana junto a sus delegados diplomáticos. Además, en la Plaza Grande se congregó un grupo de personas que gritaron consignas a favor de Noboa.

Para las 10:00 del 4 de agosto está previsto un pronunciamiento en conjunto después de la reunión entre ambas autoridades.

#AHORA | El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, arribó al Palacio de Carondelet. Está prevista una reunión entre el funcionario de Donald Trump y el presidente Daniel Noboa. La seguridad será el tema central del encuentro. pic.twitter.com/rJnyg43WKh — Diario Expreso (@Expresoec) September 4, 2025

¿Qué temas guiarán el encuentro?

Marco Rubio llegó al país la noche del 3 de septiembre de 2025. Fue recibido en la terminal aérea de Tababela por la canciller Gabriela Sommerfeld. En un mensaje publicado en la red social X, la Cancillería ecuatoriana informó que tres temas serán importantes en la reunión:

Seguridad y lucha contra el crimen organizado transnacional. Migración. Materia económica y comercial.

"Ecuador y Estados Unidos, aliados por la seguridad", señaló la Cancillería tras el arribo de Marco Rubio. Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que la agenda entre Noboa y Rubio abordará lo temas coyunturales.

Por su parte, Rubio señaló: "Llegué a Quito-Ecuador. Me reuniré con el presidente Daniel Noboa para fortalecer entre Ecuador y Estados Unidos lo que, en última instancia, hará que ambas naciones sean más seguras y prósperas".

El hombre fuerte de la administración Trump aseguró también que están alineados como socios clave para "erradicar la migración ilegal y combatir la delincuencia transnacional".

Para seguir leyendo EXPRESO sin límites, SUSCRÍBETE AQUÍ