Marco Rubio califica a Ecuador como "socio clave" de Estados Unidos

El secretario de Estado del país norteamericano se reunirá este jueves 4 de septiembre con Daniel Noboa en Quito

La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, recibió al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, a su llegada a Quito la noche del miércoles 3 de septiembre.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aterrizó en Quito la noche del miércoles 3 de septiembre. En el aeropuerto Mariscal Sucre fue recibido por la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, así como otros funcionarios diplomáticos de ambos países.

En la capital ecuatoriana, Rubio tiene previsto reunirse con el presidente Daniel Noboa en el Palacio de Carondelet este jueves 4 de septiembre, para abordar temas referentes a la inmigración ilegal, así como el crimen transnacional y el terrorismo.

El funcionario norteamericano arribó a Quito en un Boeing 757 oficial, en medio de fuertes medidas de seguridad en la terminal aérea capitalina y sin ofrecer declaraciones a los medios de comunicación.

Rubio llegó a Ecuador desde México, donde mantuvo reuniones con altos funcionarios de Gobierno, incluida la presidenta de esa nación, Claudia Sheinbaum.

Marco Rubio dice que Ecuador es socio clave de EE. UU. para erradicar la inmigración ilegal y el terrorismo

La mañana de este jueves 4 de septiembre, Marco Rubio se pronunció sobre su llegada a Quito en su cuenta de X, en la que subrayó que mantendrá una reunión con el primer mandatario ecuatoriano.

"Llegué a Quito, Ecuador, anoche. Me reuniré con el presidente @DanielNoboaOk para fortalecer la relación entre Estados Unidos y Ecuador, lo que, en última instancia, hará que ambas naciones sean más seguras y prósperas. Estamos alineados como socios clave para erradicar la inmigración ilegal y combatir la delincuencia transnacional y el terrorismo", expuso el funcionario norteamericano.

Arrived in Quito, Ecuador last night. I’m meeting with President @DanielNoboaOk to strengthen the U.S.-Ecuador relationship, which ultimately makes both our nations more secure and more prosperous. We're aligned as key partners on ending illegal immigration and combatting… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 4, 2025

Esta es la agenda de Marco Rubio en Ecuador

La agenda de Rubio en Quito arrancará a las 08:30 con una reunión privada con el presidente Noboa en el Palacio de Carondelet. Luego mantendrá encuentros de trabajo con funcionarios del Gobierno de Ecuador. Pasadas las 10:00, se pronunciará ante los medios junto a la canciller Sommerfeld.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador detalló que las conversaciones con Rubio se centrarán en tres ejes: seguridad y lucha contra el crimen organizado transnacional, migración irregular, relaciones comerciales y cooperación económica.

