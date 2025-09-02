Noboa sobre ataque EE.UU. a embarcación con droga: "Los narcos deben estar felices"

Daniel Noboa respalda la acción y cuestiona a quienes minimizan la amenaza del narcotráfico en la región

Tras el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump sobre un ataque militar contra una embarcación con drogas procedente de Venezuela, el presidente Daniel Noboa se pronunció públicamente, respaldando la acción y cuestionando a quienes minimizan la amenaza del narcotráfico en la región.

“Los narcos deben estar felices: todavía hay uno (solo) que insiste en que son un mito”, declaró Noboa, en aparente referencia a líderes que han negado o relativizado la existencia de redes criminales transnacionales.

El ataque, calificado como “letal” por el secretario de Estado Marco Rubio, se enmarca en una ofensiva más amplia de Estados Unidos contra organizaciones narcoterroristas en el Caribe. Según fuentes oficiales, el barco habría sido operado por una red vinculada al Cartel de los Soles, señalado por Washington como parte del aparato criminal del régimen venezolano.

Marco Rubio, confirmó que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un "ataque letal" contra un barco cargado con drogas procedente de Venezuela. AARON SCHWARTZ / EFE

Daniel Noboa espera la visita de Marco Rubio

La declaración de Noboa se produce días antes de su reunión con Rubio en Quito, donde se abordarán temas de seguridad, inteligencia financiera y cooperación bilateral. La canciller Gabriela Sommerfeld ha señalado que Ecuador busca fortalecer su Centro Nacional de Inteligencia y combatir el lavado de activos con apoyo técnico de Estados Unidos.

Mientras tanto, el presidente venezolano Nicolás Maduro ha calificado el despliegue militar estadounidense como una “amenaza criminal y sangrienta” y ha acusado a Rubio de incitar una guerra en Sudamérica.

La postura de Noboa refuerza la narrativa de alineamiento estratégico con Estados Unidos en materia de seguridad regional, en un momento en que Ecuador enfrenta desafíos internos por el avance del crimen organizado.

