Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Mundo

Donald Trump confirmó que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un
Donald Trump confirmó que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un "ataque letal" contra un barco cargado con drogas procedente de Venezuela.AARON SCHWARTZ / EFE

EE.UU. dispara contra embarcación con drogas que partió de Venezuela, confirma Trump

Según Rubio, el barco era operado por una organización designada como narcoterrorista

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó este 2 de septiembre que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un "ataque letal" contra un barco cargado con drogas procedente de Venezuela, poco después de que lo adelantara el presidente Donald Trump.

(Te invitamos a leer: Joaquín Hernández: "Hay riesgo de que aumente el tráfico de droga hacia el país")

Según Rubio, el barco era operado por una organización designada como narcoterrorista, aunque no se reveló su identidad. La operación se realizó poco después de que el presidente Donald Trump anunciara públicamente el despliegue de buques de guerra en la región como parte de una estrategia para combatir el narcotráfico

El ataque se enmarca en una creciente tensión diplomática entre Estados Unidos y Venezuela. El gobierno venezolano denunció ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) la presencia de tropas estadounidenses cerca de sus costas y advirtió sobre una posible invasión

RELACIONADAS
Varios países, incluidos Ecuador, EE.UU., Argentina y Paraguay, han declarado al Cártel de los Soles como organización terrorista.
Varios países, incluidos Ecuador, EE.UU., Argentina y Paraguay, han declarado al Cártel de los Soles como organización terrorista.Cortesía

Ataque de Estados Unidos y la respuesta de Venezuela

La movilización militar de EE.UU. incluye más de 4.000 efectivos, entre ellos marines, aviones, lanzamisiles y embarcaciones de patrullaje, en lo que se considera uno de los despliegues más amplios en la región en los últimos años

(Sigue leyendo: ¿La pelea Estados Unidos vs Venezuela podría impactar a Ecuador?)

Rafael Correa y los políticos del correísmo defienden a Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos señala como cabeza del Cártel de los Soles.

Noboa y el correísmo chocan ahora por el Cártel de los Soles

Leer más

"Literalmente destruimos un barco, un barco que transportaba drogas, mucha droga. Y lo verán y leerán sobre ello. Sucedió hace unos momentos", dijo el presidente a la prensa durante una intervención en el Despacho Oval, antes de añadir que han detectado mucha droga y "estas provienen de Venezuela" .

Trump elogió al "increíble" jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, quien lo puso al tanto del ataque contra el supuesto navío venezolano, un movimiento confirmado poco después por el secretario de Estado, Marco Rubio, a través de un mensaje en X.

"Tenemos una gran cantidad de drogas que llegan a nuestro país desde hace mucho tiempo, y estas provienen de Venezuela. Salen en grandes cantidades de Venezuela. Muchas cosas están saliendo de Venezuela, así que lo eliminamos (el barco)", agregó el mandatario.

En respuesta, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió este 1 de septiembre que su país enfrenta la que considera la "más grande amenaza que se haya visto" en América "en los últimos cien años" y aseguró que su nación se declararía "en armas" si "fuera agredida".

Para leer contenido de calidad sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Grupo criminal ataca en Puerto Bolívar: Armada despliega operativos

  2. MSP inicia mesas técnicas para compra centralizada con hospitales y coordinaciones

  3. Precio del oro alcanza un nuevo récord histórico; está cerca de $ 3.600 la onza

  4. US Open: Alcaraz vuelve a semifinales en Nueva York tras despachar a Lehecka

  5. El atacante ecuatoriano Keny Arroyo deja el Besiktas y firma con Cruzeiro hasta 2029

LO MÁS VISTO

  1. Mundial de Desayunos Ibai Llanos: ¿Quién ganó entre Ecuador y Perú?

  2. Rafael Correa sobre Marcela Aguiñaga: “No debió suspender la obra en Los Ceibos”

  3. Mundial de Desayunos de Ibai: último día para que Ecuador derrote a Perú, vota aquí

  4. Rafael Correa se compara con Copérnico porque le dicen loco

  5. Aquiles Álvarez sobre nuevo paso elevado en Urdenor: "Acabará con un dolor de cabeza"

Te recomendamos