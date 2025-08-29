Noboa y el correísmo chocan ahora por el Cártel de los Soles

Noboa habla de nexos entre la Revolución Ciudadana y el narcochavismo. Analistas ven un giro que busca rédito electoral

Rafael Correa y los políticos del correísmo defienden a Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos señala como cabeza del Cártel de los Soles.

La decisión del presidente Daniel Noboa de declarar como organización terrorista al Cártel de los Soles, presunta red de narcotráfico vinculada a militares del régimen venezolano y a Nicolás Maduro, ha situado a Ecuador en un nuevo eje de alianzas regionales encabezado por Estados Unidos. Esta medida ha abierto un debate geopolítico y electoral que enfrenta de forma directa al correísmo con el aparato estatal.

(Te invitamos a leer| Daniel Noboa envía a la Asamblea la Ley de Fortalecimiento Crediticio)

Esteban Santos, decano de Ciencias Políticas de la Universidad Hemisferios, advierte que calificar como terrorista a una organización cambia el estatus jurídico en el derecho internacional. “Ya no estás hablando de delincuencia transnacional común, sino de un objetivo militar”.

Según Santos, esta categorización implica cooperación con operaciones antiterroristas y una alineación regional con países que, como Ecuador, han asumido posturas activas frente al chavismo.

Los países que respaldan la estrategia de EE.UU.

El experto señala que la declaración no es aislada: “No ha sido solo Ecuador, han sido Paraguay, Argentina, Surinam, Trinidad y Tobago… Y todos lo hacen en el marco de una estrategia hemisférica liderada por Estados Unidos”.

Correísmo tendrá que decidir: o madura o muere con Maduro | Por Martín Pallares Leer más

El presidente Noboa ha sostenido que existiría un informe que demostraría que el Cártel de los Soles financió la campaña presidencial de Luisa González en 2023. Aunque no se han presentado pruebas, la acusación política ha tenido efectos inmediatos.

Santos sostiene que el correísmo “está de capa caída” y que si esta denuncia se sostiene “terminaría de comprobar lo que ya sabíamos”. Para él, el socialismo del siglo XXI “cada vez está más solo”, con un Maduro “aislado, sin Putin, sin Lula y con miedo incluso de salir de Venezuela”.

¿Una estrategia discursiva?

Giuseppe Cabrera, analista político y docente universitario, por su parte sostiene que esta declaratoria “responde más a una jugada discursiva que a una estrategia militar”.

Considera que grupos como el Cártel de los Soles o el Tren de Aragua tienen menos presencia en Ecuador que estructuras como Los Lobos o Los Tiguerones, por lo que esta acción busca “reforzar un eje político discursivo frente al correísmo”, más que responder a amenazas concretas.

Cabrera resalta que hay registros públicos de que exfuncionarios del correísmo, como los hermanos Alvarado, prestaron servicios comunicacionales y asesorías económicas al régimen de Nicolás Maduro. Aun si esas contrataciones fueron lícitas, opina que explican por qué “tampoco quieren molestar demasiado a un país que sigue contratando sus servicios”.

EE. UU. despliega submarino nuclear cerca a Venezuela: ¿ofensiva contra Maduro? Leer más

Fines electorales

El gobierno de Noboa, por su parte, parece decidido a explotar esa narrativa. Cabrera considera que la campaña contra el correísmo funciona como una herramienta de “disciplina ideológica” que mantiene cohesionado al bloque anticorreísta.

Aunque admite que para el votante promedio el tema no tiene mayor peso frente a problemas como las deficiencias del sistema de salud o la falta de empleo, cree que el Gobierno apuesta por “rendir electoralmente a través de la confrontación simbólica”.

En palabras de Santos, “si el discurso se sigue decantando así, los que tienen cuentas pendientes con la justicia de sus países verán cada vez más cerca el momento de enfrentarlas”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!