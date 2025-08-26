Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Mundo

EE.UU. y Venezuela
El USS Newport News, submarino nuclear de ataque rápido, se dirige al Caribe como parte de una operación militar estadounidense contra el narcotráfico cerca de Venezuela.EURONEWS

EE. UU. despliega submarino nuclear cerca a Venezuela: ¿ofensiva contra Maduro?

Gobierno estadounidense envió un submarino nuclear y un crucero lanzamisiles al Caribe, una operación contra el narcotráfico

Estados Unidos ha intensificado su presencia militar en el sur del mar Caribe con el despliegue del submarino nuclear USS Newport News y el crucero de misiles guiados USS Lake Erie. Ambos buques se dirigen a aguas cercanas a Venezuela como parte de una estrategia para enfrentar amenazas vinculadas al narcotráfico transnacional. 

(Te puede interesar: Venezuela anuncia operación antidrogas, mientras EE. UU. acusa a Maduro de narco)

La operación, confirmada por fuentes del Pentágono a la agencia Reuters, se enmarca en una política de seguridad regional impulsada por el presidente Donald Trump, quien ha calificado al régimen de Nicolás Maduro como 'un cartel del narcotráfico'.

¿Qué buques fueron desplegados y por qué?

El USS Newport News es un submarino de ataque rápido propulsado por energía nuclear, diseñado para operaciones de vigilancia, intercepción y combate en profundidad. Lo acompaña el USS Lake Erie, un crucero equipado con misiles guiados Tomahawk y sistemas de defensa aérea. Ambos forman parte de una fuerza naval que incluye también el escuadrón anfibio USS San Antonio, USS Iwo Jima y USS Fort Lauderdale, con más de 4.500 efectivos a bordo.

Según voceros del gobierno estadounidense, el objetivo es frenar el flujo de drogas hacia Norteamérica y enfrentar a organizaciones criminales como el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua, recientemente designadas como grupos terroristas globales.

RELACIONADAS

El presidente Nicolás Maduro reaccionó con dureza al despliegue militar. En su programa semanal, transmitido por el canal estatal, aseguró que Venezuela cuenta con “el poder militar más fuerte desde la época de la independencia” y que “todas las fuerzas están activadas las 24 horas”. Además, convocó una nueva jornada de alistamiento de milicianos y acusó a Estados Unidos de llevar a cabo “una amenaza ilegal e inmoral contra la soberanía venezolana”.

Maduro también reiteró que más del 90 % de la población rechaza las acciones del gobierno estadounidense y calificó el despliegue como parte de una “campaña de agresión imperial.

RELACIONADAS

¿Qué implica este movimiento para la región?

El despliegue militar en el Caribe no solo aumenta la tensión entre Caracas y Washington sin relaciones diplomáticas desde 2019, sino que también pone en alerta a países vecinos y organismos internacionales. Aunque el Pentágono no ha detallado la misión específica, analistas advierten que la presencia de submarinos nucleares en zonas de tránsito marítimo puede tener efectos disuasivos y estratégicos.

Además, Francia ha anunciado un refuerzo militar en sus territorios de ultramar en el Caribe, como Guadalupe y Martinica, en coordinación con EE. UU., para enfrentar el narcotráfico regional.

Karoline Leavitt

EE.UU. advierte a Venezuela: Usará "todo su poder" contra el narcotráfico

Leer más

El despliegue del USS Newport News y otras unidades militares cerca de Venezuela marca un punto de inflexión en la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina. Mientras Washington insiste en que se trata de una operación contra el narcotráfico, el gobierno de Maduro lo interpreta como una provocación directa.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Pollito Bryan "era nuestra mejor opción", según productora de Combate

  2. Fiesta Pop 2025: nostalgia, ídolos y una noche que encendió Guayaquil

  3. EE. UU. despliega submarino nuclear cerca a Venezuela: ¿ofensiva contra Maduro?

  4. Café, música y comunidad: así fue el segundo Coffee Party de Off Pace en Segafredo

  5. Concejo de Quito clausura sesión sobre el Metro por falta de quórum en debate clave

LO MÁS VISTO

  1. Feria virtual en Ecuador ofrece 5.000 empleos: cómo postular sin costo

  2. Rafael Correa rompe el silencio sobre Fausto Jarrín: “Es mano derecha de Noboa”

  3. María Paula Christiansen: el trasfondo de la empresaria detrás de José Serrano

  4. La vida de José Serrano en Miami: casa de lujo y autos de alta gama

  5. Asesinato en urbanización de Chongón: ¿Quiénes eran las víctimas con antecedentes?

Te recomendamos