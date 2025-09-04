Marco Rubio anuncia drones, financiamiento y cooperación militar con Ecuador

EE.UU. designa a Los Lobos y Los Choneros como grupos terroristas y entrega $ 19,5 millones. No descarta bases militares

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, llegó a Quito la noche del 3 de septiembre de 2025 y este 4 de septiembre mantuvo dos reuniones oficiales con el presidente Daniel Noboa y la canciller Gabriela Sommerfeld. Los encuentros se centraron en temas de seguridad, justicia, comercio e inversión, y dejaron anuncios clave sobre el fortalecimiento de la cooperación bilateral entre Ecuador y Estados Unidos.

La canciller Gabriela Sommerfeld destacó que se está trabajando en la modernización del tratado de extradición, vigente desde hace 150 años con una adenda de hace 90 años, para adaptarlo a las necesidades actuales. Además, explicó que se acordó reforzar el control en las rutas del narcotráfico, luchar contra la minería ilegal y coordinar acciones conjuntas contra organizaciones criminales.

“El control en las rutas de las drogas que afectan a nuestras naciones, luchar contra el lavado de activo a través del intercambio con tecnología, equipamiento, trabajo en las fronteras, trabajo contra la minería ilegal, y sobre todo estamos trabajando en un acuerdo de extradición modernizándolo, porque el último tiene 150 años con una adenda que se firmó ya hace 90 años, y obviamente no responde a las realidades que viven en día de hoy en la región”, afirmó Sommerfeld.

Los anuncios de Marco Rubio más importantes de la jornada:

“En el día de hoy vamos a designar como grupo terrorista a Los Lobos, a Los Choneros, que eso trae toda una serie de opciones que Estados Unidos puede llevar a cabo a través de nuestras leyes. Es una designación que hemos hecho en el día de hoy”, anunció Rubio.

El secretario de Estado detalló también que el Departamento de Estado destinará $ 13,5 millones para combatir la droga y el crimen, además de $ 6 millones adicionales para la compra de drones que serán entregados a las fuerzas navales ecuatorianas.

“Drones para ayudar a las fuerzas navales de Ecuador a combatir. Y eso es solamente un principio. Hay mucho que podemos hacer juntos”, señaló Rubio al tiempo que confirmó la posibilidad de estacionar elementos militares estadounidenses en el país para entrenamientos conjuntos con las fuerzas locales.

El secretario Marco Rubio participó en una rueda de prensa conjunta con la canciller Gabriela Sommerfeld. GUSTAVO GUAMAN/EXPRESO

Rubio también advirtió sobre la amenaza transnacional que enfrenta Ecuador y el continente

“Carteles de Venezuela, carteles de Colombia, carteles de México. Esto es una amenaza extranjera que está afectando al interior de este país, y nos comprometimos 100% en trabajar en conjunto. Entonces, porque esto es una amenaza para nosotros también. Al final del día, la mayoría de esa droga, la mayoría, ustedes están sufriendo la violencia, pero la mayoría de esa droga es destinada a Estados Unidos, donde han muerto miles y miles y miles de personas por esta droga que están entrando. Así que con nosotros cuenten 100%”.

Además, Rubio dejó claro que la relación bilateral no se limitará únicamente a la seguridad:

“Nuestra relación con Ecuador no va a ser limitada simplemente a la seguridad, a impedir el narcotráfico, a impedir el lavado de dinero, a impedir la minería ilegal. Eso no solamente va a ser parte de nuestra relación, sino también una amplia relación económica. La cola ha existido ya por muchos años. Por razones culturales, por razones geográficas, por razones económicas, esos enlaces ya existen”.

El secretario de Estado aseguró que las negociaciones avanzan y que muy pronto podría haber “un anuncio muy positivo” para fortalecer las relaciones económicas y expandir las exportaciones ecuatorianas hacia el mercado estadounidense.

Posible regreso de bases militares a Ecuador

Rubio aclaró que Estados Unidos está dispuesto a evaluar una posible presencia militar en Ecuador, pero recalcó que la decisión depende únicamente de una invitación formal del Gobierno ecuatoriano: “Ecuador es un país soberano. Si nos invitan, lo vamos a considerar. Este es un punto muy estratégico y, si ayuda a enfrentar el narcoterrorismo, la minería ilegal y la pesca ilegal, estamos dispuestos a estudiarlo”, explicó.

El secretario recordó que Estados Unidos ya tuvo presencia militar en Ecuador, pero fue retirada durante el Gobierno de Rafael Correa. Dijo que este tema forma parte de la relación estratégica entre ambos países y que cualquier decisión deberá responder a intereses mutuos de seguridad regional.

