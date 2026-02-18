Arturo Escala: "Yo no aspiro a ser alcalde, no quiero tumbar a nadie"

El concejal de la RC5 respondió ante la posibilidad que asuma el cargo de Aquiles Álvarez. Ratifica apoyo a Tatiana Coronel

En medio de la ausencia temporal del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, procesado dentro del denominado Caso Goleada, han cobrado fuerza versiones sobre eventuales movimientos políticos en el Municipio. El concejal Arturo Escala ha sido nombrado como una posibilidad para asumir el cargo.

La licencia sin sueldo solicitada por el burgomaestre abrió un escenario de especulaciones sobre quién podría asumir el liderazgo del Cabildo si la situación judicial se prolonga.

Arturo Escala niega intención de buscar la alcaldía de Guayaquil

En ese contexto, el concejal de la Revolución Ciudadana, Arturo Escala, fue consultado en una entrevista con Radio Morena sobre la posibilidad de asumir el cargo en caso de que el alcalde no pueda retomar sus funciones. El edil fue enfático al descartar cualquier aspiración en ese sentido.

“Quiero aclarar algo y ser bien enfático. Arturo Escala es concejal. Yo no aspiro a ser alcalde, no quiero tumbar a nadie. Yo soy concejal y lo seguiré siendo hasta el último día de mi mandato”, afirmó durante la entrevista, cerrando la puerta a interpretaciones sobre una eventual intención de ocupar la Alcaldía.

Escala también ratificó su respaldo político tanto a Tatiana Coronel como a Aquiles Álvarez. “Yo obedezco a las decisiones de mi partido y obviamente es apoyar a Tatiana Coronel y al auténtico alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez”, expresó, subrayando la postura de su organización política.

Esta es la situación actual en el Municipio de Guayaquil

Actualmente, la concejala Tatiana Coronel, del movimiento Reto, ejerce la Alcaldía de forma subrogante tras la salida momentánea de Álvarez. De los 15 días de licencia concedidos, ya han transcurrido más de la mitad, lo que ha intensificado los comentarios sobre la estabilidad administrativa y el futuro inmediato de la gestión municipal.

Mientras tanto, Coronel continúa al frente del Municipio y ha asumido vocerías institucionales en temas sensibles de la ciudad, como el incendio en el edificio Multicomercio y el reciente allanamiento a Segura EP.

Tatiana Coronel, vicealcaldesa de Guayaquil, ofreció declaraciones junto a concejales que expresaron su respaldo al alcalde Aquiles Álvarez. Cortesía

