Viajar en feriado: ¿cómo prevenir accidentes con una correcta revisión del auto?

El mantenimiento para esta fecha debe tener también chequeo técnico, cambio de plumas y revisión de llantas

El chequeo de los neumáticos es fundamental antes de cada viaje.

Mantener un vehículo en estado óptimo es clave para disfrutar al máximo un viaje durante el feriado. Si usted es una de las miles de personas que dejarán sus hogares para descansar entre el 14 y el 17 de febrero, tome en cuenta que la prevención va más allá de una revisión técnico-mecánica.

Y es que prevenir siniestros de tránsito también implica una conducción responsable, respetar los límites de velocidad y planificar cada viaje con anticipación.

En nuestro país, donde las carreteras conectan regiones diversas, y las condiciones pueden cambiar por el clima, un chequeo preventivo, más allá que solo el cambio de aceite, es muy importante.

Neumáticos y frenos: los puntos más críticos antes de viajar

Expertos en el tema automotriz sugieren prestar especial atención a los neumáticos que deben estar óptimos para brindar mayor control, agarre y estabilidad en carretera.

Una llanta en óptimas condiciones no solo protege al vehículo, sino que puede marcar la diferencia entre llegar a destino de forma segura o enfrentar un siniestro de tránsito en las vías, algo que puede ser evitable o trágico.

El éxodo de personas viajeras supone un incremento de accidentes viales. Solo durante el feriado de Carnaval de 2025, la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) reportó 88 siniestros viales a nivel nacional, hechos que dejaron 13 fallecidos y 90 heridos. Ante esta cifra es que expertos sugieren como importante fortalecer la prevención y la conducción responsable.

Errores comunes antes de salir a carretera

Anthony Idrovo, mecánico de profesión, comenta que, en muchas ocasiones, antes de un feriado, los propietarios y usuarios de vehículos particulares, e incluso los de servicio público, se limitan a realizar mantenimientos de rutina (cambio de aceite, filtros, etcétera), sin prestar mayor atención a detalles de índole mecánico o de seguridad, como frenos y neumáticos.

“Todo conductor, incluso quienes poseen carros aparentemente nuevos, deben tomar todas las precauciones antes de planificar un viaje. Así tendrán la posibilidad de disfrutar y no exponer a sus familiares, o acompañantes, a malos ratos”, menciona el mecánico.

Idrovo también recuerda que, antes de partir, se debe revisar que en el vehículo estén todas las herramientas para solventar cualquier inconveniente, como la llanta de emergencia en buenas condiciones, la gata, los triángulos y extintor, entre otras piezas clave.

Seguridad personal durante el viaje

Además de considerar la parte técnico-mecánica, para disfrutar de su viaje en feriado, recuerde también evitar viajes en horas de la noche, pues los antisociales buscan evadir la detección de las autoridades. Tampoco se detenga en zonas desoladas o en la oscuridad, donde usted y sus compañeros de viaje se tornan más vulnerables.

También que se observen espacios seguros para parquear el vehículo cuando van a descansar. Si acaso miran actividad sospechosa que denote inseguridad, deben mantenerse alerta y considerar buscar otro lugar para estacionar el carro.

