Atacames y Esmeraldas se alistan para un Carnaval de cultura, turismo y tradición

Atacames y la provincia de Esmeraldas se preparan para recibir a miles de visitantes durante el feriado de Carnaval, con una agenda cargada de tradición, música y cultura. Según la Dirección de Turismo del Municipio, el balneario de Atacames ya registra un 80 % de reservas hoteleras, lo que anticipa una alta afluencia durante los cuatro días de asueto. Christian López, titular del área, destacó que esta ocupación responde a “reservas anticipadas y que se han coordinado medidas de seguridad y control de precios para garantizar un feriado ordenado”.

La programación oficial arranca este sábado con el pregón carnavalero y se extiende con eventos en playas y espacios públicos. Entre los más esperados figuran el Festival de Negros y Blancos, que se realizará el domingo 15 de febrero a las 14:00, y el Festival de Marimba en Playa Las Palmas, a partir de las 15:00, donde la música ancestral afroesmeraldeña será protagonista.

Además, se suman ferias gastronómicas, elección de reinas, comparsas y presentaciones artísticas en Esmeraldas, Quinindé, Muisne y San Mateo, con hospedajes desde $15 y promociones especiales en restaurantes.

Muisne se prepara para recibir a turistas

En Muisne, la celebración arrancará también este sábado con el pregón carnavalero y por la noche con la elección y coronación de la Reina del Carnaval de la provincia de Esmeraldas, certamen que contará con representantes de los siete cantones.

En materia de movilidad, el Ministerio de Infraestructura y Transporte informó que la vía E20 Quinindé–Esmeraldas se mantiene habilitada pese a trabajos de intervención en puntos críticos, bajo señalización preventiva para garantizar la seguridad de los viajeros. La Policía Nacional y el Bloque de Seguridad desplegarán operativos en carreteras y balnearios para reforzar el control durante los días festivos.

Se espera el arribo de 400.000 turistas

Según Carlos Acosta, vicepresidente de la Cámara Provincial de Turismo de Esmeraldas, el Carnaval 2026 será una oportunidad para dinamizar la economía y consolidar a Esmeraldas como destino turístico nacional. “Esperamos nos visiten más de 400.000 turistas durante los cuatro días de feriado y que el sector mueva alrededor de $6 millones durante esos días”, proyectó Acosta.

Jorge Benítez, operador turístico y hotelero del sector de Playa Las Palmas en Esmeraldas, destacó que para este feriado se han implementado tarifas especiales desde $15 por persona, con descuentos adicionales para familias de más de cuatro integrantes.

Según explicó, la estrategia busca facilitar el acceso de visitantes nacionales y extranjeros al hospedaje, en un contexto económico complejo, y al mismo tiempo dinamizar la actividad turística en la capital esmeraldeña. Benítez subrayó que la oferta hotelera se complementa con promociones gastronómicas y actividades culturales en el malecón y la playa, lo que convierte a Las Palmas en uno de los puntos más atractivos de la agenda carnavalera.

Entre marimba, comparsas y gastronomía, la provincia se alista para vivir una fiesta que combina cultura, tradición y convivencia pacífica.

