Feriado de Carnaval: Policía despliega 46.748 agentes y refuerza controles en el país
El operativo se ejecutará del 13 al 18 de febrero e incluye patrullaje, controles viales y presencia policial en eventos
La Policía Nacional activó la orden operacional Carnaval, un despliegue que regirá desde las 12:00 del viernes 13 hasta las 06:00 del miércoles 18 de febrero de 2026, con la movilización de 46.748 servidoras y servidores policiales en todo el país. El operativo busca prevenir incidentes durante uno de los feriados de mayor movilidad y concentración de personas.
El director general de Seguridad Ciudadana y Orden Público, general Henry Tapia, informó que el dispositivo integra a los tres ejes institucionales (preventivo, investigativo e inteligencia), distribuidos en las principales ciudades, zonas turísticas y ejes viales. “El 100% de nuestro talento humano y capacidad logística está activado para garantizar la seguridad ciudadana durante este feriado”, señaló.
Despliegue logístico y operativo
- 8.635 patrulleros
- 8.403 motocicletas
- 12 aeronaves
- 18 ambulancias
- 64 Unidades Móviles de Atención Ciudadana (UMAC)
En la red vial estatal se establecieron 32 checkpoints, de los cuales 23 son puntos fijos y 9 están priorizados, con énfasis en el perfil costanero. A esto se suman 15 tramos viales con patrullaje permanente para controlar el flujo vehicular y prevenir accidentes.
Más de 4.300 policías ejecutarán operativos de interdicción bajo la Estrategia Operacional 3D, con controles a buses interprovinciales, transporte pesado y vehículos particulares, especialmente en horas de la noche y madrugada, cuando incrementa el riesgo de siniestros y delitos asociados a movilidad.
Cobertura en eventos masivos y destinos turísticos
- Carnaval de Guaranda
- Carnaval de las Flores y las Frutas en Ambato
- Pawkar Raymi Noche Andina en Imbabura
- Cascaronazo de Amaguaña
- Presentaciones artísticas internacionales
Además, se incrementarán los patrullajes en playas, parques, centros comerciales, terminales terrestres y otros espacios turísticos que suelen registrar importante concentración de visitantes durante el feriado.
Las autoridades recordaron a la ciudadanía la importancia de adoptar medidas de autoprotección y prevención, como respetar las normas de tránsito, evitar conducir bajo efectos del alcohol, utilizar transporte legal, estacionar en zonas seguras y activar servicios preventivos comunitarios, entre ellos las visitas policiales a domicilio durante ausencias prolongadas.
