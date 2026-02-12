Feriado de Carnaval: Policía despliega 46.748 agentes y refuerza controles en el país

El operativo se ejecutará del 13 al 18 de febrero e incluye patrullaje, controles viales y presencia policial en eventos

El operativo carnaval regirá desde las 12:00 del viernes 13 hasta las 06:00 del miércoles 18 de febrero de 2026.

La Policía Nacional activó la orden operacional Carnaval, un despliegue que regirá desde las 12:00 del viernes 13 hasta las 06:00 del miércoles 18 de febrero de 2026, con la movilización de 46.748 servidoras y servidores policiales en todo el país. El operativo busca prevenir incidentes durante uno de los feriados de mayor movilidad y concentración de personas.

El director general de Seguridad Ciudadana y Orden Público, general Henry Tapia, informó que el dispositivo integra a los tres ejes institucionales (preventivo, investigativo e inteligencia), distribuidos en las principales ciudades, zonas turísticas y ejes viales. “El 100% de nuestro talento humano y capacidad logística está activado para garantizar la seguridad ciudadana durante este feriado”, señaló.

Despliegue logístico y operativo

8.635 patrulleros

8.403 motocicletas

12 aeronaves

18 ambulancias

64 Unidades Móviles de Atención Ciudadana (UMAC)

Más de 4.300 policías ejecutarán operativos de interdicción bajo la Estrategia Operacional 3D. Cortesía

En la red vial estatal se establecieron 32 checkpoints, de los cuales 23 son puntos fijos y 9 están priorizados, con énfasis en el perfil costanero. A esto se suman 15 tramos viales con patrullaje permanente para controlar el flujo vehicular y prevenir accidentes.

Más de 4.300 policías ejecutarán operativos de interdicción bajo la Estrategia Operacional 3D, con controles a buses interprovinciales, transporte pesado y vehículos particulares, especialmente en horas de la noche y madrugada, cuando incrementa el riesgo de siniestros y delitos asociados a movilidad.

Cobertura en eventos masivos y destinos turísticos

Carnaval de Guaranda

Carnaval de las Flores y las Frutas en Ambato

Pawkar Raymi Noche Andina en Imbabura

Cascaronazo de Amaguaña

Presentaciones artísticas internacionales

Además, se incrementarán los patrullajes en playas, parques, centros comerciales, terminales terrestres y otros espacios turísticos que suelen registrar importante concentración de visitantes durante el feriado.

Las autoridades recordaron a la ciudadanía la importancia de adoptar medidas de autoprotección y prevención, como respetar las normas de tránsito, evitar conducir bajo efectos del alcohol, utilizar transporte legal, estacionar en zonas seguras y activar servicios preventivos comunitarios, entre ellos las visitas policiales a domicilio durante ausencias prolongadas.

