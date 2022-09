Guayaquil se quedó sin agua el pasado domingo, luego de que por una maniobra mal hecha por CNEL la planta La Toma, que abastece a la ciudad y cantones aledaños como Samborondón, se detuviera; y a causa de ello y ante la falta de un plan de contingencia, la única remediación que dio Interagua fue la de abastecer a los prioritarios con tanqueros. Esta situación, que indignó a la ciudadanía, obligó a Mora, -líder comunitario y activista por el derecho a los servicios públicos de calidad- a llevar ayer su queja a la Defensoría del Pueblo, con el fin de que la entidad inicie el trámite para dar por terminada la concesión del servicio. Sin embargo, advierte el entrevistado, lo que pasa con el agua pasa con la luz, el internet y otros servicios. “En Guayaquil los servicios que recibimos son pésimos y son el resultado de la negligencia...”, argumenta.

Con la acción realizada en la Defensoría del Pueblo, ¿realmente cree que habrá un cambio?

Es lo que espero. El hartazgo ciudadano ha llegado ya al clímax en vista del pésimo servicio que da Interagua y la alcahuetería para la que se presta el ente controlador, que es Emapag. No es ético ni moral que un subgerente de gestión comunitaria de Interagua sea hoy el gerente de Emapag, estamos hablando de que hay intereses creados y de que, sobre todo, no hay garantías para los reclamos del ciudadano. Todos los días vemos y escuchamos quejas, y de ambas partes lo único que dicen es que todo está bien, que todo está correcto. Perfecto. Perfectísimo. Por lo tanto sí creo que la Defensoría, que tiene la obligación de tutelar los derechos ciudadanos, reaccione.

¿Y si no?

Pienso que sí lo hará, porque al igual que todos está siendo testigo de como nos roban y nos meten la mano en el bolsillo, sin que haya autoridad local que nos defienda. Ojo, que pasa lo mismo con CNT y CNEL, que aún no da cuenta de los $ 50 millones que recibieron para compensar a sus usuarios después del atraco al que nos sometieron en 2019. Hoy lo que estamos pidiendo, por lo tanto, no es un favor, sino un derecho. Queremos que el Municipio finalice el contrato con Interagua. Y es que el problema no solo son los cortes, son más de 500 kilómetros de tuberías de asbesto cemento que no han sido reemplazadas, como la norma lo exige, y eso está contaminando el agua.

Hay más de 500 kilómetros de tuberías que no han sido reemplazadas por Interagua, que están mal, que contaminan el agua.



Son también las eternas inundaciones y las quejas que han generado las lagunas de oxidación... Pese a ello, no ha existido una reacción real por parte del Cabildo y de sus concejales. Hace apenas unos días no más de 4 ediles hablaron de las acciones que tomarán frente a lo que pasa con el agua. ¿Qué lo hace pensar que ahora la respuesta será otra?

No apuntamos a la Alcaldía, por eso mismo todo lo direccionamos a través de la Defensoría. Indigna ver la posición del Municipio y de los concejales, que no han precautelado el interés del votante, sino de la figura a quien se deben. Por eso hoy los desafío a que públicamente presenten los proyectos y ordenanzas que han lanzado a beneficio de los ciudadanos. Por ahí saldrán a decir que gestionan la construcción de una cancha. No obstante los huecos siguen, la inseguridad está rampante, aun cuando se gasta dinero de forma inmisericorde; y los servicios dejan tanto que desear. Estas molestias no son nuevas, han sido públicas y los funcionarios no han tenido la intención de escuchar. Si la alcaldesa nos convoca, estaremos prestos a oír su posición, pero no pasará. La vanidad no le permite reunirse con quienes no comulgamos con ellos.

Pero si desde la Alcaldía no hay control, ¿cómo garantizar que haya mejores servicios?

Depende de nosotros. Guayaquil debe renacer y para ello requiere de una renovación política, y es allí donde entramos nosotros. Le urge contar con funcionarios que prioricen al ciudadano. Este no necesita de dádivas, de cilindros ni de kits. Requiere de calidad de vida, de obras, de parques, de representantes que lo defiendan cuando pasen negligencias como las de ahora.

Ayer la alcaldesa reconoció que la ciudad requiere ya de una planta de abastecimiento eléctrico que permita, en caso de un daño, seguir operando a La Toma...

Que reconozca de por sí es ya tarde. Eso, además de la construcción de una planta alterna de agua, lo sugerí en 2003, cuando el agua estaba en manos del Estado. Ese pedido lo hice varias veces, lo hicieron otros, pero el Cabildo desoye la opinión del pueblo. Quienes integran el Cabildo creen ser los iluminados para tomar decisiones cuando, aunque tarde, terminan dándonos la razón. Pues bien, el daño está hecho. Ahora lo que urge saber es de qué forma Interagua y CNEL van a indemnizar a los perjudicados por las pérdidas millonarias del fin de semana. Que ambos sepan que el cuento de que nos van a dar una cartita de crédito no lo aceptaremos.

CNEL ataca a los usuarios y sigue sin dar cuentas de si ya devolvió el dinero que recibió para compensar a los usuarios que les cobraron de más.



¿Alguna vez los servicios básicos públicos de Guayaquil funcionaron bien?

Nunca, y no solo aquí, sino en Ecuador. Y eso pasa porque los entes de control no funcionan, todos están cortados por esa clase política perversa de siempre que no piensa en el bienestar de nadie. El día en que en este país hagamos una limpieza en todos los poderes del Estado, el panorama será otro. También lo será cuando los funcionarios tomen en cuenta la participación ciudadana y, repito, cuando aprendamos a elegir a un candidato.

Está complejo entonces ...

No crea, si tenemos fresca la memoria y tenemos claro lo que nos han dado y qué no, y lo marcamos en el voto, ya estamos dando paso al cambio.