Una fecha definitoria. Para septiembre de 2022 está convocada la audiencia de casación para resolver el recurso interpuesto por la Superintendencia de Compañías y la aseguradora estatal en liquidación, Seguros Sucre, en contra de una sentencia que ordenaba el pago de $39 millones a favor de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) como indemnización por los daños en sus bienes a raíz del terremoto de abril de 2016.

Según consta en el proceso, cinco meses después de que la Superintendencia de Compañías y Seguros Sucre presentaran el recurso, el juez nacional Milton Velasquez Diaz avocó conocimiento de la causa y dispuso que se agende la audiencia de casación para el jueves 1 de septiembre de 2022 a las 11:00, misma que desarrollará en la sala de audiencias de la Corte Nacional de Justicia ubicada en la avenida Amazonas y Unión Nacional de Periodistas, en la ciudad de Quito.

En la audiencia, según la defensa de CNEL, se resolverán dos recursos de casación que pretenden suspender la ejecución de la sentencia que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil emitió a favor de la Corporación en agosto de 2020. Misma que ordenaba la indemnización de $ 39’439.199,31 por la póliza multirriesgos que ambas entidades habían suscrito, pero que no se cumplió luego del terremoto de abril de 2016.

En caso que se niegue el recurso a la Superintendencia de Compañías y a Seguros Sucre, la defensa de CNEL indica que la aseguradora estatal en liquidación deberá cancelar inmediatamente la reparación económica por el medio que ambas entidades acuerden. Por otro lado, si se concede el recurso, señala que la deuda quedaría prescrita y, para intentar cobrarla, deberían empezar una nueva demanda.

A inicios de 2021, la Superintendencia de Compañías y la aseguradora estatal en liquidación, Seguros Sucre, presentaron un recurso de casación para sortear el pago de $39 millones por los daños que el terremoto de abril de 2016 provocó en las instalaciones de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) en Esmeraldas, Manabí y Santo Domingo. Seguros Sucre, en su momento, argumentó que la demanda inicial de CNEL no incluía a la aseguradora.

Por su parte, la Superintendencia de Compañías argumentó que la entidad no podía ser demandada al no ser "la suscribiente de contrato alguno". Asimismo, cuestionó la legitimidad de la sentencia de 2020 aduciendo que el Tribunal Contencioso Administrativo no era el órgano competente para resolver la causa.