Carolina Jaramillo y los retos de ser la única voz del Gobierno de Daniel Noboa

La implementación del estilo de comunicación gubernamental basado en una vocería oficial no es nueva en Ecuador. Sin embargo, muy pocas veces ha sido usado. Para expertos en comunicación, su beneficio para los ciudadanos y los medios de comunicación dependerá de cómo se maneje.

El analista político Pedro Donoso y el exsecretario de Comunicación del Gobierno de Lenín Moreno, Gabriel Arroba, coinciden en que una de las principales utilidades de la vocería oficial es que el Gobierno tenga más control de la agenda mediática y que establezca los temas de discusión. Por ello es menester que a la vez se dicte qué temas serán prioritarios en cada semana y, a su vez, cómo se sostendrán técnicamente los anuncios.

Es justamente por lo último que Arroba no gusta de este estilo. Para él, es mejor la vocería directa especializada, es decir que cada ministro hable sobre sus temas. Esto porque si la vocería no tiene la información completa, su aporte no será pleno ni para la prensa ni para el pueblo.

¿Cuáles serían las funciones de un portavoz del Ejecutivo?

Pero la vocería oficial no elimina la vocería técnica, sino que la primera debe centrarse en vincular un tema particular con el propósito macro del régimen, para que luego los secretarios de Estado expliquen en qué van a consistir los proyectos, analiza Andrés Seminario, exsecretario de Comunicación de Guillermo Lasso. Eso significa que deben trabajar en equipo.

A eso, Seminario añade que un portavoz deberá unificar los mensajes de todas las instituciones del Estado para que tengan peso desde una sola fuente, la del Gobierno, por lo que la persona elegida para ello deberá estar totalmente preparada. De esta forma, podrá lograr que se entienda que el Gobierno es un todo y así construir su confianza y credibilidad de cara a la ciudadanía.

No obstante, su rol también debe ser visto como un traductor de la parte técnica, de lo complejo, para que al momento de informar a la ciudadanía, que puede estar atenta a sus intervenciones, esta pueda percibir la transparencia en la comunicación gubernamental, estima María Fernanda Carvajal, docente y asesora en comunicación política. Por lo que antes de emitir algún pronunciamiento, la vocera de Carondelet debe conocer previamente los pormenores y afectaciones que puedan producir los mensajes, para no quedar mal cuando los diga.

¿Cuándo no sería útil una vocería oficial?

“Si el vocero no transmite una información de manera coherente, clara, empática y transparente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a crear una imagen negativa del presidente que los electores eligieron, así no sea él quien esté emitiendo esas declaraciones”, expone Carvajal.

Por eso, si el mensaje es falso o hay verdades a medias que podrían desinformar, no sería útil, alerta Wendy Reyes, exsecretaria de Comunicación de Lasso. Tampoco si de alguna forma se enfrenta con la prensa, porque precisamente comunicaría lo contrario de lo que buscaría el régimen: una cercanía.

Un puente para con la prensa

A su vez, los expertos concuerdan en que un vocero es útil para la prensa cuando esta persona puede ser un canal y un intermediario para facilitar la información; pero si se convierte en una barrera, no. Y ese es un problema en el que se tendrá que trabajar, dice Arroba, porque el flujo de información a la interna, de un ministerio a otro, no es rápida. En la práctica, en todas las instituciones existe lentitud.

Por ahora, dice Donoso, solo hemos visto la faceta de una vocería proactiva, no reactiva. Agrega que, en tiempos de crisis, la vocería será fundamental. También cuando haya muchas críticas a los mensajes del Gobierno. He ahí el motivo por el cual han optado por esta figura, considera Reyes. Además, porque en estos momentos funciona como un fusible para que el presidente no se ‘queme’ ante temas incómodos ni malas noticias.

Asimismo, no se debe permitir que su pronunciamiento dé pie a rumores, sino que mantenga la confianza pública, destaca Carvajal. Porque la primera cara que verá la gente no será la del jefe de Estado, recuerda Reyes; aunque habrá momentos en los que no se necesite la vocería oficial, sino la voz del presidente.

Punto de atención: cuidar la imagen del Gobierno

Para Seminario, la portavoz solo debe hablar con la prensa cuando tenga cosas que decir. Además, tiene como tarea tener apertura con la prensa, indica Reyes, ya que en esta etapa debe crear esa cercanía. Así que si de alguna forma se enfrenta a esta, no sería útil esa vocería.

Si un vocero va a cuidar la imagen del Gobierno, lo primero que tiene que hacer es cuidar su propia imagen; “pero si no maneja una crisis personal, ¿cómo puede manejar un ataque a nivel gubernamental?”, advierte Carvajal.

¿Quién es Carolina Jaramillo, la vocera oficial del Gobierno de Daniel Noboa?

Carolina Jaramillo Garcés asumió el 2 de junio de 2025 como portavoz del Gobierno de Daniel Noboa, pese a tener un historial vinculado al correísmo y críticas públicas al actual régimen. Con experiencia en varios gobiernos anteriores —incluidos los de Correa, Moreno y Lasso—, su nombramiento ha generado debate por su perfil técnico, pero también por sus cuestionamientos previos al presidente y a los medios. Su reto será equilibrar su rol como vocera con la construcción de confianza y coherencia en la comunicación oficial.

